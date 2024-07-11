TÜSİAD'dan hükümete hem eleştiri hem destek: Vergi ve hukukun üstünlüğü mesajları!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, 2016 sonrası hatalı politikalar sonucu enflasyon performansının kötüleştiğini son 10 yılda toplumun fakirleştiğini belirterek "Yeniden doğru adımları atmaya başladık ama vakit kaybettik" dedi.

Enflasyonla mücadele sürecini desteklediklerini, enflasyonla mücadelede başarılı olmak için toplumun tüm kesiminde mütabakat olması gerektiğini aktaran Turan, "Enflasyonla mücadelenin yükünü başkası üstlensin demeyiz. Vergi yükünün adil dağıtıldığı etkin bir vergi sistemine ulaşılmalı. Para politikası, mali disiplinle güçlendirilmeli" ifadesini kullandı.

'Türkiye yetiştirdiği nitelikli gençleri başka ülkelere kaptırıyor'

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras da yeşil dönüşüme duyarlı olmayan şirketlerin rekabet şansının kalmadığını belirterek "Tarıma teknoloji ve verimlilik bazlı yeni bir yön vermemiz şart" dedi.

Aras nüfusa ilişkin şunları söyledi: "2030'da her altı kişiden biri 60 yaş ve üzerinde olacak. Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor. Türkiye yetiştirdiği nitelikli gençleri başka ülkelere kaptırıyor. Demografik değişimin sektörel etkilerini belirlemeliyiz. Geçen yıl dünyada uluslararası ticareti kısıtlayan önlemler 2500'ü buldu."

Aras Türkiye'nin hukukun üstünlüğünde yaşadığı gerilemenin rekabet gücünü zedelediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Anayasanın üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermemeliyiz. Yabancı yatırımcıların yargının bağımsızlığına güveni tam olmalıdır. Dünya'yla ancak liyakatli kadrolarla mücadele edebiliriz. Batı borsalarındaki teknoloji odaklı şirketlerde oluşan değer yaratma rüzgarını Borsa İstanbul'da görmüyoruz. (...) Vergi vermeyenden vergi almalıyız. (...) Karlılığı yüksek şirketler çalışanlarını enflasyona ezdirmezler."