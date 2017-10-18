Tütüncü: Türkiye gıdada dünyaya entegre

18 Ekim 2017

Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ve Sürdürülebilir Akademisi iş birliğiyle Dünya Tarım ve Gıda Günü vesilesiyle düzenlenen "Sürdürülebilir Gıda Konferansı" kapsamında "Gıda Sistemlerinde Küresel Uygulamalar ve Trendler" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Burada konuşan Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Türkiye'nin gıda alanında güncel gelişmeleri yakından takip ettiğini ve üretim konusunda iyi bir konumda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Avrupa ve dünya ile aynı gündemi takip ettiğini kaydeden Tütüncü, ülkedeki üreticiler, tedarikçiler ve tüketicilerin dünyayla entegre olduğunu ifade etti.

Gıda üretiminde çevreye etkilerin her geçen gün önem kazandığını dile getiren Tütüncü, yeni ekonomi düzeninde karlılığın toplumu ve çevreyi de hesaba katan üretim süreçleriyle mümkün olacağını aktardı.

Tütüncü, "Tüm paydaşlar için değer oluşturacak bir iş modelini uygulamak son derece önem kazanmıştır. Özellikle geleceği planlayan şirketler bunlara dikkat ediyor." diye konuştu.

Mehmet Tütüncü, 2024 yılına kadar Ülker fabrikalarında karbon salım artışı olmadan büyümeyi ve enerji verimliliği yüzde 25 artırmayı hedeflediklerinden bahsetti.

Ambalaj fire miktarında yüzde 50 düşüş gerçekleştirmeyi amaçladıklarının altını çizen Tütüncü, esnek ambalajlarda plastik kullanımını yüzde 20 azaltacaklarını ifade etti.

"Birim başına tükettiğimiz suyu azalttık"

Tütüncü, son iki yılda birim başına tükettikleri su miktarını yüzde 15 azaltmayı başardıklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sorumlu üretim ve tüketim felsefesi doğrultusunda verimli depolama ve sıfır atık noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Ambalaj tüketimini azaltmayı hedefliyoruz. Büyümenin sürdürülebilir kılınması için bazı sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birlikleri yapıyoruz. Türkiye'de bisküvilik buğday üretimini geliştirmek için yapılan çalışmaları destekleyerek bisküvilik buğday tohumları ürettik."

Tütüncü, Yıldız Holding ve Ülker'in iktisattaki paradigma değişikliklerini de dikkate alarak çevreye saygılı dönüşümünü sürdüreceğini sözlerine ekledi.

"Üreticiler, sanayicinin isteğine göre üretim yapmalı"

Cargill Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının ihtiyaçlarının heba edilmemesi gerektiğini belirterek, bu konuda sürdürülebilirliğin önemine değindi.

Ajandalarında sürdürülebilirlik konusunun uzun vadeli yer aldığını ve 2030 hedeflerinin bulunduğunu dile getiren Tarakçıoğlu, bu kapsamda enerji verimliliği ve karbon salınımı azaltma konularında ödül aldıklarını anlattı.

Tarakçıoğlu, "Sürdürülebilirliğe yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda tarım ve sanayi iş birliği önemli. Üreticiler, sanayicilerin isteğine göre üretim yapmalı." dedi.

Son dönemde ham madde fiyatlarında düşüş yaşandığını dile getiren Tarakçıoğlu, aslında bunun sanayici için çok da iyi bir durum olmadığını, fiyatı düşen ürünün üretiminin azaldığını ve rakamın tekrar yukarıya doğru çıktığını aktardı.

Tarakçıoğlu, "Bu kapsamda tarım ve sanayi iş birliğiyle gıda ve tarım ürünü üretilmesi çok önemli bir unsur. Sürdürülebilirlik konusunda özel sektör ile kamunun iş birliği yapması elzem." diye konuştu.

"İşler kötü giderse bedelini bizler öderiz"

Food&Drink Europe Genel Direktörü Mella Frewen, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) sürdürülebilir gıda konusunu önemsediğini belirterek, şirketlerin de bu konusuya önem vermeye başladığını söyledi.

Frewen, çevre duyarlılığındaki artışın sürmesi gerektiğini kaydederek, "Emisyonları azaltabilirsek, yeryüzünü ve insanlığı umursayarak daha aktif çalışabilirsek iklim üzerinde de olumlu etki yapabiliriz. Çünkü işler kötü giderse bunların bedelini ödeyecek olan yine bizleriz." diye konuştu.

Kaynak: AA