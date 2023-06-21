TV+’da profesyonel sürüme geçildi

Evde fiber internet paketi ile gelen IPTV televizyon hizmetinde kullanılabilen cihaz, dilenirse konum ve operatör bağımsız olarak internet bulunan herhangi bir yere taşınarak yine TV+ içeriklerine erişilebilmesine olanak tanıyor.

Turkcell TV+ Plus Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, sektörde bir ilki gerçekleştirdiklerini iddia ederek “Hem geleneksel TV kutusu özelliklerini hem de dijital kutu özelliklerin barındıran cihazımızla, dilediğiniz yerde kullanabileceksiniz” dedi.

2.4 milyon abone

Turkcel, büyük ekranlar için sunduğu TV+ hizmeti ile kutu pazarında 7.7 milyon abonenin yaklaşık 1.4 milyonuna hizmet veriyor. Toplam televizyon ve içerik pazarında 2.4 milyon aboneye sahip olan Turkcell çeşitli içerik işbirlikleri ile de içeriğini zenginleştiriyor.

BluTV ve S Sport isimli platform ile yapılan anlaşmalar neticesinde, Turkcell TV+ aboneleri, bu içeriklere ayrıcı abonelik hizmeti sunmadan erişebilirken dünyanın en çok tercih edilen Netflix içeriklerine de Turkcell TV+ Pro ile erişilebilecek.