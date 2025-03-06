TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Don ve kuraklık çiftçiyi zorluyor, destek şart

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı basın açıklamasında tarımsal üretimi tehdit eden doğal afetler ve alınması gereken önlemler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, ilkbahar yağışlarının kritik bir eşik olduğunu belirterek, ocak ayında Türkiye genelinde son 24 yılın en düşük yağışlarının kaydedildiğini söyledi. Mevsim normallerine göre yağışların yüzde 62, geçen yıla göre ise yüzde 69 azaldığını ifade eden Bayraktar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağışların yüzde 94 oranında düştüğünü vurguladı. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve diğer bölgelerde de benzer risklerin görüldüğünü ekledi.

Bayraktar, tarımsal kuraklık riskinin artmasına neden olan bir diğer faktörün sıcaklık artışı olduğunu belirterek, 2025 yılı ocak ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin 2,6 derece üzerinde seyrettiğini aktardı.

Don olayları tarımsal üretimi olumsuz etkiledi

TZOB Başkanı, 23-24 Şubat’ta yaşanan don afetinin Adana, Mersin ve Hatay başta olmak üzere birçok bölgede şeftali, nektarin, kayısı, erik, patates, soğan, karpuz, muz, avokado ve narenciye gibi ürünlerde hasara yol açtığını belirtti.

Bölgedeki çiftçilerin don zararıyla ilgili beyanlarını yetkililere ilettiğini ifade eden Bayraktar, tarım yetkililerinin tespit çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, don nedeniyle narenciye ve sebze fiyatlarında artış yaşandığını, tespitler tamamlandığında fiyatların daha da yükselebileceğini kaydetti.

Destek çağrısı: Çiftçimizin zararları karşılanmalı

Bayraktar, TZOB olarak çiftçilerin zararlarının karşılanması ve banka kredilerinin faizsiz ertelenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na resmi yazılar gönderdiklerini açıkladı.

Doğal afetlerin tarım üzerindeki etkilerini azaltmak için önleyici tedbirlerin artırılması ve çiftçilere yönelik desteklerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Yaşadığımız doğal afetler, tarımsal üretimin önündeki en büyük engellerden biri olarak karşımızda duruyor. Üreticimizi desteklemek, doğal afetlere karşı önlem almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Çiftçimizin emeği, yarınımızın bereketidir" dedi.