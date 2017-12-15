TZOB'dan tarımın istihdamdaki önemine vurgu

15 Aralık 2017

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektörünün istihdama katkısı hakkında açıklamada bulundu.

Tarım sektörünün eylül ayında sanayiden 433 bin kişi daha fazla istihdam sağladığını ve sektör istihdamının eylülde geçen yılın aynı ayına göre 197 bin kişi arttığını ifade eden Bayraktar, "Tarım istihdamda yüzde 20,3 pay almasına karşın, sanayinin payı yüzde 18,8'de kaldı. Tarım, eylülde işsizliği 2,2 puan düşürerek yüzde 12,8'den yüzde 10,6'ya çekti." değerlendirmesinde bulundu.

Eylül itibarıyla tarımda 3 milyon 126 bin erkek ve 2 milyon 727 bin kadının istihdam edildiğini belirten Bayraktar, erkeklerin yüzde 15,7'sinin, kadınların yüzde 30,6'sının tarımda çalıştığını kaydetti.

Bayraktar, tarımın işsizliği aşağıya çeken en önemli sektörlerden biri olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA