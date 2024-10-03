UBS, dolara karşı TL'deki uzun pozisyon önerisini sonlandırdı
İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, yeni bir not yayınlayarak Türk Lirası'nda ABD Doları'na karşı uzun pozisyon önerisini sonlandırdıklarını duyurdu. Buna gerekçe olarak ise 'yakın vadede risk-kazanç görünümünün daha az cazip görünmesini' gösterdi.
İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, bugün Türk ekonomisine dair yeni bir not yayınladı. Notta UBS Türk Lirası'nı ABD dolarına karşı uzun pozisyona alma önerilerini sonlandırdıklarını açıkladı.
Notta, “Enflasyonun düşüşü, sıkı para politikası, mali kısıtlama belirtileri ve cari dengede fazla, son bir ayda Türk lirası’nda carry trade’i destekledi” ifadelerine yer verildi.
Yaklaşık yüzde 12'lik potansiyel toplam getiriyle yakın vadede daha az cazip bir risk-kazanç gördüğünü belirten UBS, mevcut pozisyonları olan yatırımcılara kâr elde etmelerini önerdiklerini kaydetti.
Notta, “Türkiye'deki politikaların evrimini ve makroekonomik dengesizliklerin ele alınmasındaki ilerlemeyi izlemeye devam edeceğiz” denildi.