Üç büyük kentlerde marketlere fiyat denetimi

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün üç büyük kentte temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki denetimlerde raflardan tek tek ürünler alınıp sepete konuldu. Kasa ve raf fiyatı kontrolünün yanı sıra indirimli satışların incelemesi yapıldı ve fiyatı yakın tarihte değişen ürünlerle ilgili geçmişe dönük faturalar istendi.

Denetimlerde, fiyat etiketlerinde görülen aykırılıkların tespiti de yapıldı. Söz konusu aykırılıklar incelenmek üzere Ticaret Bakanlığı'nın denetimine sunulacak.

Haksız fiyat tespiti halinde verilen cezanın 33 bin ile 330 bin TL arasında belirlendiğini aktaran yetkililer, fiyat etiketinde aykırılık tespit edilmesi durumunda ise her bir ürün için 1.371 lira ceza uygulandığını bildirdi.