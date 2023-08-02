Üç kamu bankasının genel kurulları bugün gerçekleşecek
Üç kamu bankasının bugün gerçekleşecek genel kurullarında, mevcut genel müdürlerin görevlerinde bir değişiklik beklenmiyor.
Haber Merkezi
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Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre genel müdürlerin görevine devam etmesi bekleniyor.
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın olağan genel kurulları saat 10.30'da başlayacak.
Kaynaklar, genel kurular sonucunda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank'ın Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in görevlerine devam edeceğini kaydetti.