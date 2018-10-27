ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C

Üç rüzgara karşı yelken açtılar

Bu yıl Türkiye’nin de aralarında olduğu 51 ülkeden yaklaşık 2000 CEO ile yapılan araştırma, değişim ve dönüşümü yönetmeye çalışan CEO’ların benzer ikilemlerle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

Üç rüzgara karşı yelken açtılar
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.