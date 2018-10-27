Üç rüzgara karşı yelken açtılar
Bu yıl Türkiye’nin de aralarında olduğu 51 ülkeden yaklaşık 2000 CEO ile yapılan araştırma, değişim ve dönüşümü yönetmeye çalışan CEO’ların benzer ikilemlerle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.