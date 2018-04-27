Üç şeker fabrikası için pazarlık görüşmeleri bugün
Alpullu, Muş ve Kastamonu şeker fabrikalarının nihai pazarlık görüşmeleri bugün yapılacak.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Alpullu, Muş ve Kastamonu şeker fabrikalarının nihai pazarlık görüşmelerinin bugün yapılacağını duyurdu.
Alpullu, Muş ve Kastamonu şeker fabrikalarının nihai pazarlık görüşmeleri bugün yapılacakÖİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Alpullu şeker fabrikasının nihai pazarlık görüşmesinin bugün saat 1430, Muş şeker fabrikasının saat 1500 ve Kastamonu şeker fabrikasının da saat 1530'da gerçekleşeceği belirtildi.
Kaynak: Reuters