'Uçak mezarlığı' için hurda önlemi

15 Ekim 2017

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nda yer alan düzenleme ile, havalimanlarında bulunan ve yer işgal eden kullanılamaz durumdaki 25 uçak bulundukları yerden kaldırılacak.

Maddeyle ilgili bilgi veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, özellikle sirkülasyon olan havalimanlarındaki park yerlerinin çok değerli olduğuna dikkati çekerek, bugün itibarıyla havalimanlarında uçma kabiliyeti kaybetmiş 25 uçak bulunduğu; bunların 20'sinin Atatürk Havalimanı'nda, 4'ünün Esenboğa Havalimanı'nda, birinin de Erzurum'da olduğu bilgisini verdi.

Birdal, "Bunların hurdaya ayrılmaktan başka bir şekilde meydan dışına çıkarılması mümkün değil. Bu yasa düzenlemesiyle bunların kaldırılması için belli bir süre verilecek. Eğer zamanında kaldırılmazsa ve üzerinde uçma kabiliyetini kaybettiğine dair rapor varsa sicilden terkin edilerek hurdaya ayrılıp hurdası satılacak. Eğer yabancı tescilliyse sicilden terkin yetkimiz yok ama ancak yine bunlar da uçma kabiliyetini kaybettiği için hurda olarak satılıp bedeli açılacak bir hesapta bloke edilecek" diye konuştu.

Kaynak: AA