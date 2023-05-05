Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin EPDK kararı Resmi Gazete'de

Ücretsiz doğalgaz kullanımının esaslarını belirleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tahsil edilen doğal gaz faturası iptal edilecek

Karar ile abonelerden tahsil edilen doğal gaz faturası iptal edilerek 3 gün içinde para iadesi yapılacak.

Doğal gaz maliyeti 40 milyar TL

Ücretsiz doğalgaz kullanımının maliyeti 40 milyar lira olarak hesaplandı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğal gaz maliyeti 40 milyar TL olarak hesaplandığını söyledi.

Paralar 3 gün içinde iade edilecek

Uygulamadan 19,7 milyon abone yararlanacak. Ücretsiz gaz uygulaması döneminde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde aboneye nakit olarak iade edilecek.