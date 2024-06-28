Ukrayna-Rusya savaşının arz endişelerini artırması petrol fiyatlarını yükseltiyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,72 dolardan işlem görüyor. Dün 86,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,26 dolar seviyesinde tamamladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,28 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 86,96 ile 87,54 dolar aralığının direnç, 85,34 ile 84,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Küresel gerginlikler piyasayı yukarı yönlü destekliyor

Petrol fiyatlarındaki yükselişte Orta Doğu'da süren çatışmalar ve Ukrayna-Rusya savaşının arz endişelerini artırması etkili oluyor. Söz konusu gerginlikler, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede süren gerginliğin küresel arzda aksamaya yol açabileceği endişesini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı 2. yılını geride bırakırken, bölgede devam eden gerginlikler de piyasada arz endişelerini artırmaya devam ediyor. Rusya'ya Ukrayna'dan gelecek olası bir misilleme saldırısında ülkenin ham petrol ve rafine ürünlerini hedef alacağı ve Rusya'nın ihraç kapasitesini düşüreceği ihtimali, arz endişelerini körükleyerek fiyatların yükselişine katkıda bulunuyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk cephe hattına yakın Selydove kasabasının bugün FAB-500 Rus güdümlü füzeleri ile vurulduğu ve saldırı sonucunda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.