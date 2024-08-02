Ukrayna-Türkiye serbest ticaret anlaşması kanunu Resmi Gazete'de
Ukrayna ve Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanuna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Şubat 2022'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de imzalanan anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya yetkili kılındı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasını Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.