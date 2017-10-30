Ulaştırma ve TCDD'ye personel alımı

30 Ekim 2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı, 2 denizcilik uzman yardımcısı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğüne 5 müfettiş yardımcısı alınacak.

Konuya ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın merkez teşkilatındaki pozisyonlar için başvurular, 10 Kasım'a kadar Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek. Sözlü yapılacak giriş sınavının tarihi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından www.udhb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

TCDD pozisyonları için ise başvurular, 8 Aralık'a kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılacak. Yazılı sınav 23 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınacak. Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ile www.tcdd.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Kaynak: AA