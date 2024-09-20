Ülkeyi terk edecekler! Ultra zenginlerden İngiliz hükümetine dikkat çeken ultimatom

Oxford Economics, İngiltere'deki ultra zenginler hakkında yayımladığı araştırma ile ülke ekonomisini zora sokabilecek yeni bir tehdite dikkat çekti. Araştırmaya göre, İngiltere'deki zengin yatırımcıların yüzde 63'ü, "İşçi Partisi hükümetinin sömürge döneminden kalma vergi imtiyazını kaldırma planlarını hayata geçirmesi" halinde ülkeyi terk etmeyi düşünüyor.

Araştırma ayrıca, zenginlerin yüzde 67'sinin ise bu koşullar altında İngiltere’ye göç etmeyeceklerini belirtti.

İngiltere'nin 200 yıllık non-dom vergi rejimi, ülkede yaşayan ancak başka bir yerde ikamet eden kişilerin, yurtdışında elde ettikleri gelir ve sermaye kazançları üzerinden 15 yıla kadar vergi ödemekten muaf olmalarına olanak sağlıyor. Bu statüden yararlanan kişi sayısı, 2023 yılında yaklaşık 74 bine ulaştı.

Maliye Bakanı Rachel Reeves, bu programın kaldırılması durumunda bir sonraki hükümet döneminde İngiltere’ye 2.6 milyar sterlinlik bir gelir sağlayabileceğini açıkladı.