Ultra lüks otomobilde satışlar yüzde 15 düştü

07 Ocak 2018

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, tamamına yakını 2000 cc'nin üstünde olan lüks ve ultra lüks araç (F segmenti) satışları, 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,3 azalarak 26 bin 969 oldu. 2016'da E ve F segmentlerinde 27 bin 599 araç satılmıştı.

Satışlar, geçen yıl 2016'ya göre lüks araçlarda yüzde 0,6 artarak 22 bin 699 olurken, ultra lüks araçlarda ise yüzde 15,3 azalarak 4 bin 270'e geriledi. 2016'da satışlar lüks araçlarda 22 bin 558, ultra lüks araçlarda ise 5 bin 41 olarak kayıtlara geçmişti. Ultra lüks araç satışları 2016'da yüzde 3,9 ve lüks araç satışları da yüzde 3,7 azalmıştı.

En çok BMW modelleri sattı

Lüks araç segmentinde 2017 yılında en fazla satılan model 7 bin 964 ile BMW'nin 5 serisi oldu. Bu modeli, 6 bin 39 ile Mercedes-Benz E serisi ve 2 bin 674 ile Audi A6 takip etti.

Söz konusu dönemde ultra lüks segmentinde BMW X5 modeli 767 satışla lider olurken, BMW X5'i 606 araçla Volvo'nun XC 90 modeli, 550 araçla Land Rover'ın Range Rover Sport modeli ve 357 araçla Mercedes-Benz S serisi takip etti. Söz konusu segmentte Alfa Romeo'nun 4C modeli, Audi'nin R8 modeli ve Honda'nın NSX modelinden sadece bir tane satıldı.

25 adet Aston Martin satıldı

Türkiye'ye sunduğu araçların tamamı F segmenti ultra lüks araçlardan oluşan Aston Martin, geçen yıl 25 otomobil sattı. Bunların 17'si DB11, 3'ü Vantage, 3'ü Rapide ve 2'si Vanquish modelleri oldu. Geçen yıl Bentley 16, Ferrari 16, Lamborghini 7 ve Maserati 76 araç sattı.

Otomobil satışlarına E ve F segmenti toplamı açısından bakıldığında 670 Porsche, 283 Jaguar, 258 Jeep, 167 Subaru, 98 Toyota, 63 Volkswagen, 48 Ford, 45 Lexus, 29 Ssangyong, 15 Seat, 5 Alfa Romeo, 5 Hyundai ve 4 Mitsubishi satıldı. Söz konusu dönemde Infiniti'nin E ve F segmentinde satış olmadı.

BMW lider, Mercedes ikinci

Lüks ve ultra lüks segmenti toplamında geçen yıl en fazla satış yapan marka 9 bin 408 ile BMW oldu. Bu markayı 8 bin 264 ile Mercedes-Benz, 3 bin 467 ile Audi, 2 bin 119 ile Volvo ve bin 879 ile Land Rover takip etti.

2016 yılında lüks ve ultra lüks segmentlerde 9 bin 318 BMW, 8 bin 488 Mercedes-Benz, 3 bin 501 Audi ve 2 bin 108 Land Rover satılmıştı.

Kaynak: AA