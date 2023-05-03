Ultra zenginin en gözde yatırımı yine konut oldu

Emre ERGÜL

The Wealth Report Genel Yayın Yönetmeni Liam Bailey: Bu yıl faiz oranları çark edecek ve piyasadaki hava da hızla değişecek. O zaman yatırımcıların, global emlak piyasasındaki gerçek fırsatları yakalamak için pozisyonlarını en iyi şekilde belirlemiş olmaları gerekecek.

Londra merkezli gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank tarafından dünya genelinde hazırlanan “Servet Raporu” 2023 yılı sonuçları İstanbul’da tanıtıldı. Rapora göre, net varlığı 30 milyon ABD doları ve üstü olan ultra zengin segmentin elinde bulunan toplam servet, 2022 yılında 10.1 trilyon dolar civarında bir azalma yaşayarak yüzde 10 oranında düştü.

Knight Frank Servet Raporu’nun Yazı İşleri Müdürü Flora Harley, “Sürekli Kriz” olarak adlandırılan bir yılın ardından 2023’de yatırımcı stratejilerinin nasıl değişeceğini inceledi ve şu yorumda bulundu; “Geçtiğimiz yıl enerji, ekonomi ve jeopolitik açılardan şok üstüne şok yaşadık ve 2022 ‘permacrisis – sürekli kriz’ yılı olarak tanımlandı. Servet Ölçülendirme Modelimiz ve Davranış Araştırmalarımız portföy dağılımlarının şu şekilde olduğunu gösteriyor: Toplam servetin üçte biri konut/emlak, yüzde 25’i hisse senedi, yüzde 21’i ise ticari mülk. Bu bilgiler ışığında 2022 yılında toplam servete neler olduğunu daha detaylı inceleyebiliyoruz.”

“Servet Raporu” sonuçlarına göre, net varlığı 30 milyon dolar ve üzeri olan ultra zengin kesimde her 10 kişinin dördü, 2022’de servetini büyütmüş olsa da genel eğilim negatif yönde oldu. Bu kesimin elinde bulundurduğu servet, global olarak dolar bazında yüzde 10 azaldı.

Bu da tüm dünyada konut, ticari mülk, gelir düzeyi ve lüks yatırım gibi alanları etkiledi. Avrupa yüzde 17 ile en büyük servet kaybını yaşarken bunu yüzde 11 ile Avustralya ve yüzde 10 ile Amerika kıtaları takip etti. Afrika ve Asya ise sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 7 ile nispeten daha az oranda bir düşüş yaşadılar.

"2022 sürekli kriz yılı"

Knight Frank’in Küresel Araştırma Başkanı ve “The Wealth Report”un Genel Yayın Yönetmeni Liam Bailey, Servet Raporu’nun 17’inci baskısından temel çıkarımlarını da paylaştı. Bailey şunları kaydetti: “Geçtiğimiz yılın Ukrayna krizi Avrupa’daki enerji krizini körükledi ve zaten yükselmekte olan enflasyonu daha da hızlandırdı. Sonuç olarak, 2022, küresel faiz oranlarında tarihin en keskin artışlarından birini gördü ve bu da ekonomik koşullar açısından Collins English Dictionary’nin yılın kelimesi olarak seçtiği “permacrisis” (sürekli kriz) durumuna yol açtı. Global ekonomi için ise büyük riskler devam ediyor.

Ana ekonomilerdeki enflasyon hedeflerin üzerinde seyrediyor, faiz oranları hala artıyor ve tüketicilerin yaşam maliyetleri ciddi derecede artıyor. Ancak biz, bu yılın raporunda yatırımcıların tüm bu risklerin ötesine bakmaları gerektiğini belirtiyoruz. Biz inanıyoruz ki bu yıl içinde, ilerleyen günlerde, faiz oranları çark edecek ve piyasadaki hava da hızla değişecek. İşte o zaman yatırımcıların, global emlak piyasasındaki gerçek fırsatları yakalamak için pozisyonlarını en iyi şekilde belirlemiş olmaları gerekecek.”

Her 5 ultra zenginden 1’i bu yıl da konut alacak

Bu yıl net varlığı 30 milyon doların üzerindeki ultra zenginlerin yüzde 19’u gelir getiren mülklere yatırım yapmayı hedefliyor. Revaçta olan sektörlerde başı çeken sağlığı; lojistik, ofisler ve konutlar takip ediyor. Tahminlerimize göre uluslararası alımlarda Londra liderliğinde bir ofis/ iş yeri alımı göreceğiz. ABD’li yatırımcılar yüzde 50 gibi bir seviye ile uluslararası satın alma hacminin ateşleyicisi olacak. Singapur, İngiltere, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre’den de yine yoğun hareket bekleniyor.

“2023 yeniden inşa yılı olacak”

The Wealth Report”un Genel Yayın Yönetmeni Liam Bailey, basın toplantısında 2023’ü parlak bir yıl olarak gördüğünü belirtti ve geçen yıl toplam serveti yüzde 10 eriyen ultra zenginlerin bu yılı “yeniden inşa” için değerlendireceğin belirtti. Bailey, ultra zenginlerin 2023 hedefleri arasında “Yüzde 23 – getiri beklentisi”ne özellikle dikkat çekerek, “Bu çok yüksek bir oran” dedi.