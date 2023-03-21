Umman-BAE arasına 3 milyar dolarlık tren projesi başlıyor

Kerim ÜLKER

Dünya Gazetesi, bir ilke imza atarak proje kazanımlarının yanı sıra özellikle bölgemizde vitrine çıkan ihaleleri de sizlere düzenli olarak İhale Dünyası köşesiyle duyuracak. Türk şirketleri için alternatif bir süreç yaratacak olan bu köşenin ilk haberi ise hem bölgemizden hem de uzmanlık konusu olan raylı taşımacılıkla ilgili.

Umman Sultanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin başlattığı demiryolu inşaatı için yeterlilik başvurusu başlatıldı. 3 milyar dolara mal olacak olan proje Umman’ın Sohar Limanı’nı BAE’nin demiryolu ağına bağlayacak. Demiryolu ağının geliştiricisi ve işletmecisi Oman Rail ile Etihad Rail Company olacak. Oman Rail tarafından yapılan açıklamada ilgili şirketlerin benzer büyüklükte ve nitelikteki projeleri konusunda deneyimi isteniyor.

Bu işler arasında toprak işleri, yapılar, tüneller, nakliye tesisleri, yollar ve depolar öne çıkıyor. Projede istenilen nitelikler arasında da özellikle tasarım ve inşaat deneyimi ve projelerin zamanında tamamlanması ve gereken kalite öne çıkıyor. Ön yeterlilik belgesi, 27 Mart 2023 tarihine kadar alınacak.

Başvuru belgesi ise KDV hariç 5.240 Umman Riyali veya 50.000 BAE Dirhemi. 303 kilometrelik demiryolu ağının gelişimini desteklemek için Umman Sultanlığı ve Abu Dabi’nin Mubadala fonu işbirliği anlaşması geçen ayın sonunda kurumu yöneten Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum’un huzurunda imzalandı.