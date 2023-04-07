Un makinesi üreticileri Endonezya yolunda

Sektöründe dünyanın en büyük tedarikçileri arasında yer alan Türk üreticiler, Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisi Endonezya’yı ihracat rotasına ekledi. Un, tahıl ve yem üretim teknolojileri endüstrisinde dünyanın en büyük uluslararası fuarı olan İDMA, Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle 4-6 Ekim 2023'te Cakarta’da gerçekleştirilecek. İDMA Indonesia, en önemli üreticileri Güneydoğu Asya pazarıyla buluşturacak.

Kapasite 3 milyon ton artacak

Nüfus, kişi başına düşen milli gelir ve şehirleşmede gerçekleşen artış, Endonezya’nın buğday unu tüketiminde yükselişi doğrudan etkiliyor. Hızla artan buğday unu tüketimi nedeniyle Endonezya’nın un üretim kapasitesinin 2025 yılına kadar 3 milyon ton artacağı tahmin ediliyor. İDMA fuarlarının organizatörü HAGE Grup Başkanı Muhammet Ali Kalkan; “Yerli tedarikçilerimizin, Endonezya gibi stratejik bir pazardan önemli kazanımlarla döneceğine inanıyorum” dedi.