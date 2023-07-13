UNDP’den Hatay'a 4,5 milyon dolar hibe

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programda, UNDP'nin depremden erken toparlanma faaliyetleri kapsamında yürütülen yeni hibe programı hakkında iş insanlarına bilgilendirmelerde bulunuldu.

BM Genel Sekreter Yardımcılığı görevini de yürüten UNDP Başkan Yardımcısı, Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Ivana Zivkovic, depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarını kaydederek, "Öncelikle toplum sağlığını ilgilendiren konularda destek sağladık. Küçük işletmeler ekonomide can damarıdır, can suyudur.

Küçük işletmeler olmazsa şehirde ekonomi durur. Bu sebeple hibe programını başlatıyoruz. Hibe programımız 4,5 milyon dolar. İsveç hükümeti tarafından finanse edilmekte ve 11 ili kapsamaktadır" dedi. Zivkovic, İsveç'in bu ay sonunda başlayacak hibe programını Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile yürüteceklerini belirtti.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da hibe programına depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceklerini dile getirdi. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Serdal Şahutoğlu ise "Hatay'dan deprem sonrası göç edenlerin geri dönmesi, şehirde ekonominin canlandırılması ve yeniden ayağa kaldırılması için hibe programlarının hayata geçirilmesi elzemdir" diye konuştu.