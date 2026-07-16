United Airlines uçuşları azaltmaya hazırlanıyor

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ABD’nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines, güçlü yolcu talebine rağmen petrol fiyatlarındaki artışın bilançosu üzerindeki baskısının büyüdüğünü açıkladı.

Şirket, 14 Temmuz’daki petrol fiyatlarını esas alan hesaplamaya göre 2026 yılı yakıt giderinin, yıl başındaki beklentiden yaklaşık 6 milyar dolar daha yüksek olacağını bildirdi.

Yalnızca temmuz ayının başından bu yana jet yakıtında yaşanan yükseliş, United’ın üçüncü çeyrek maliyet tahminine 575 milyon dolar ekledi. Şirket bu tutarın hisse başına düzeltilmiş kâr üzerinde 1,12 dolarlık etkiye karşılık geldiğini belirtti.

Savaş petrol hesabını yeniden bozdu



ABD ile İran arasındaki saldırıların yeniden yoğunlaşması, petrol fiyatlarını temmuz ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 15 yükseltti.

İran’daki hedeflere düzenlenen ABD saldırıları, Hürmüz Boğazı çevresindeki gemi trafiği ve İran’ın Körfez’deki Amerikan üslerine verdiği karşılık, enerji arzına ilişkin kaygıları güçlendirdi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş hava yolu şirketlerini diğer sektörlere göre daha hızlı etkiliyor. Yakıt, personel giderleriyle birlikte taşıyıcıların en büyük maliyet kalemlerinden birini oluşturuyor.

United, üçüncü çeyrekte bir galon yakıtın ortalama 3,69 dolara mal olmasını bekliyor. Şirketin ikinci çeyrekte ödediği ortalama fiyat ise galon başına 4,19 dolar oldu.

Yakıt gideri yüzde 84 arttı

United Airlines’ın ikinci çeyrek yakıt gideri geçen yılın aynı dönemine göre 2,3 milyar dolar arttı. Yıllık artış oranı yüzde 84’e ulaştı.

Şirket, ikinci çeyrekte ortaya çıkan ek yakıt maliyetinin yaklaşık yarısını bilet fiyatları ve gelir artışıyla karşılayabildi.

United, üçüncü çeyrekte maliyet artışının yüzde 80 ila yüzde 90’ını yolcu gelirlerine yansıtmayı planlıyor. Şirket, dördüncü çeyreğe gelindiğinde yakıt artışının tamamını dengeleyebileceğini öngörüyor.

Bu beklenti, yüksek petrol fiyatlarının devam etmesi hâlinde uçak biletlerinde hızlı bir ucuzlama görülmesinin zorlaşabileceğine işaret ediyor.

Uçuş sayıları azaltılacak

United Airlines, yakıt maliyetini sınırlamak için yalnızca fiyatları artırmakla yetinmeyecek.

Şirket, dördüncü çeyrekte sunacağı uçuş kapasitesinin mevcut tarifelerde ilan edilenden daha düşük olacağını açıkladı. Petrol fiyatlarının yüksek kalması durumunda yakın dönem uçuş planında ek kesintilere gidilebilecek.

Kapasitenin azaltılması, yakıt tüketimini ve operasyon maliyetlerini düşürebilir. Ancak aynı zamanda piyasadaki koltuk sayısının azalmasına ve yoğun rotalarda bilet fiyatlarının yüksek kalmasına neden olabilir.

United daha önce de petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle 2026 yılı için planladığı kapasite artışını aşağı çekmişti.

Güçlü bilanço yatırımcıyı ikna etmedi

United Airlines, artan yakıt giderine rağmen ikinci çeyrekte piyasa beklentilerinden daha güçlü sonuçlar açıkladı.

Şirketin geliri yıllık yüzde 16 artarak 17,7 milyar dolara ulaştı. Düzeltilmiş hisse başına kâr 1,99 dolar olarak gerçekleşerek 1,88 dolarlık piyasa beklentisini geçti.

Net kâr 805 milyon dolar olurken düzeltilmiş net kâr 649 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. Vergi öncesi kâr ise 1 milyar dolara ulaştı.

United, tam yıl düzeltilmiş hisse başına kâr beklentisinin alt sınırını 7 dolardan 9 dolara çıkardı. Yeni tahmin aralığı 9 ila 11 dolar olarak açıklandı.

Buna karşılık üçüncü çeyrek için verilen 2,50 ila 3,50 dolarlık düzeltilmiş hisse başına kâr tahmini, analistlerin 3,60 dolarlık ortalama beklentisinin altında kaldı.

Yakıt faturası ve üçüncü çeyrek beklentisi, güçlü bilanço rakamlarının önüne geçti. United hisseleri bilanço sonrasında uzatılmış işlemlerde yaklaşık yüzde 2 geriledi.

Yolcular daha yüksek fiyatı kabul etti

United’ın gelirleri, daha yüksek bilet fiyatlarına rağmen yolcu talebinin güçlü kaldığını gösterdi.

İkinci çeyrekte premium kabinlerden elde edilen gelir yüzde 16, temel ekonomi sınıfı gelirleri yüzde 11 arttı. Sadakat programı gelirlerinde de yüzde 11’lik büyüme kaydedildi.

Kargo gelirleri yüzde 23, kurumsal müşterilerden elde edilen sözleşmeli gelirler ise yüzde 27 yükseldi.

Koltuk başına gelir göstergesi yıllık yüzde 12,1 artarken şirket, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde fiyatlama gücünün daha da yükselmesini beklediğini açıkladı.

Bu tablo, hava yolu şirketlerinin artan yakıt maliyetinin önemli bölümünü yolculara aktarabildiğini gösteriyor.

United nakit tamponunu büyüttü

United Airlines, savaşın uzaması veya petrol fiyatlarında yeni bir sıçrama yaşanması ihtimaline karşı 3,7 milyar dolarlık yeni likidite sağladı.

Şirket yönetimi bu finansmanı, jeopolitik belirsizliğe ve aşırı petrol fiyatı riskine karşı düşük maliyetli bir sigorta olarak tanımladı.

United’ın çeyrek sonundaki kullanılabilir likiditesi 19,6 milyar dolara ulaştı. Toplam borç, finansal kiralama yükümlülükleri ve diğer mali borçlar ise 26,5 milyar dolar olarak açıklandı.

Şirket, petrol fiyatlarının gerilemesi durumunda elde ettiği nakdin bir bölümünü yüksek maliyetli borçları azaltmak ve yeni uçak teslimatlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.

Havacılığın yeni sınavı petrol olacak

United’ın bilançosu, ABD-İran çatışmasının küresel havacılık sektörüne çıkardığı faturayı somutlaştırdı.

Şirket güçlü talep, yüksek bilet fiyatları ve kapasite kesintileriyle maliyet artışını dengeleyebileceğini düşünüyor. Buna rağmen 6 milyar dolarlık ek gider, petrol fiyatlarındaki her yeni yükselişin kâr tahminlerini yeniden değiştirebileceğini gösteriyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riskinin büyümesi, jet yakıtı arzını ve rafineri marjlarını daha fazla sıkıştırabilir. Petrolün geri çekilmesi ise United’ın üçüncü çeyrek ve tam yıl kârını açıklanan tahminlerin üzerine taşıyabilir.

Şirketin yatırımcılarla yapacağı bilanço toplantısında uçuş kesintilerinin hangi rotaları etkileyeceği ve bilet fiyatlarındaki artışın ne kadar süreceği yakından izlenecek.