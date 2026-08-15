Ünlü saat devi yüzlerce mağazayı kapattı: 395 şubeden 176'ya düştü

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünyaca ünlü saat markalarından Fossil, perakende sektöründe yaşanan dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri haline geldi.

Yaklaşık 42 yıllık geçmişe sahip Teksas merkezli Fossil Group; klasik saatler, akıllı saatler, takılar ve deri ürünleriyle tanınıyor. Ancak şirket son yıllarda özellikle alışveriş merkezlerindeki fiziksel mağaza ağını önemli ölçüde küçülttü.

Şirketin resmi raporlarından derlenen rakamlar, küçülmenin boyutunu ortaya koydu.

3 Nisan 2021 itibarıyla Fossil Group'un dünya genelinde sahip olduğu ve işlettiği 395 mağaza bulunuyordu. Bunların 170'i Amerika kıtasında, 137'si Avrupa'da, 88'i ise Asya'daydı.

4 Temmuz 2026 itibarıyla toplam mağaza sayısı 176'ya geriledi.

Buna göre şirketin mağaza ağı yaklaşık beş yıl üç ay içerisinde 219 mağaza küçüldü.

Bölgelere göre değişim de dikkat çekici... ABD 170 mağazadan 90'a, Avrupa: 137 mağazadan 35'e,

Asya 88 mağazadan 51'e düştü. Özellikle Avrupa'daki mağaza sayısındaki sert düşüş öne çıktı.

2026'da yeni mağaza kapanışları geldi

Küçülme 2026 yılında da devam etti. Fossil Group yılın ilk çeyreğinde yedi mağazasını kapattı. İkinci çeyrekte ise altı mağaza daha kapandı.

Güney Afrika'daki 11 mağazanın distribütöre devredilmesiyle birlikte şirketin mağaza sayısı ilk çeyreğe kıyasla toplam 17 azaldı.

Fossil Group CFO'su Randy Greben, yıl içerisinde iki mağazanın daha kapatılmasının planlandığını ve 2026'nın yaklaşık 178 lokasyonla tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Şirket yönetimine göre mağaza portföyünü küçültme sürecinin en zorlu bölümü ise büyük ölçüde geride kaldı.

Akıllı saat rekabeti Fossil'i zorladı

Fossil'in fiziksel mağaza ağını küçültmesinin arkasında tüketici tercihlerindeki değişim de bulunuyor.

Şirketin 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait yıllık raporlarını inceleyen TheStreet, net satışlarda ve brüt kârda art arda düşüş yaşandığını belirtiyor.

Geleneksel saat pazarı aynı zamanda teknoloji devlerinin akıllı saatleriyle yoğun rekabet altında.

Kaynak haberde, tüketici tercihlerinin Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch gibi giyilebilir teknolojilere kaymasının Fossil ürünlerine yönelik talebin beklenenden daha yavaş seyretmesine yol açtığı belirtiliyor.

Zararı 103,9 milyon dolardan 19,1 milyon dolara indi

Şirketin finansal tablosunda ise dikkat çekici bir iyileşme yaşandı. Fossil Group'un faaliyet zararı 2025 yılında 103,9 milyon dolardan 19,1 milyon dolara kadar geriledi.

Ancak şirket aynı dönemde ABD'nin Çin'de üretilen ürünlere yönelik yeni ithalat tarifelerinin kârlılık üzerinde yarattığı baskıyla da mücadele etti.

Fossil UK için yeniden yapılandırma süreci

2025 yılında şirketin İngiltere iştiraki Fossil UK ile ilgili önemli bir finansal gelişme de yaşandı.

Fossil UK, artan borç sorunlarını ele almak amacıyla Teksas'ta Chapter 15 kapsamında iflas koruması başvurusunda bulundu.

Habere göre borçlar arasında JPMorgan Chase'ten alınan 150 milyon dolarlık kredi ile 2026 vadeli 150 milyon dolarlık tahvil bulunuyordu.

Ancak süreç şirketin tasfiyesiyle sonuçlanmadı. İngiltere Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanan yeniden yapılandırma anlaşması kabul edildi.

Fossil 100 milyon dolarlık maliyet azaltmayı hedefliyor

Fossil'in mağaza kapatma stratejisi daha kapsamlı bir dönüşüm programının parçası.

CEO Franco Fogliato yönetimindeki çok yıllı dönüşüm planıyla şirketin 100 milyon dolarlık maliyet azaltımı hedeflediği belirtiliyor.

Fossil özellikle alışveriş merkezlerindeki mağazaları ve outlet noktalarını azaltırken değişen tüketici alışkanlıklarına ve teknoloji şirketlerinin yarattığı yoğun rekabete uyum sağlamaya çalışıyor.

Şirketin 2025'in dördüncü çeyreğinde satış, genel ve idari giderleri yıllık bazda yüzde 16 azalttığı, bunda 49 mağazanın kapatılmasının da etkili olduğu belirtiliyor.

Mağaza sayısındaki büyük düşüşe rağmen şirketin son finansal sonuçlarında olumlu sinyaller de var.

Fossil Group'un 2026 ikinci çeyrek net satışları yıllık bazda yüzde 4,9 azalarak 209,7 milyon dolara geriledi. Buna karşın sonuçlar analist beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket özellikle ABD ve Hindistan pazarlarındaki güçlü performansa dikkat çekerken yıl geneline ilişkin beklentisini de yükseltti.

CEO Franco Fogliato, ikinci çeyrekteki performansın şirketin 2026'nın dördüncü çeyreğinde yeniden gelir büyümesine dönmesi için zemin hazırladığını ifade etti.

Alışveriş merkezleri ölüyor mu?

Fossil'in mağaza kapatmaları alışveriş merkezlerinin geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor. Ancak kaynak haberde yer alan Temmuz 2026 verileri, tüm alışveriş merkezlerinde ziyaretçi kaybı olmadığını gösteriyor.

Açık hava alışveriş merkezlerinde ziyaretçi trafiği yıllık yüzde 5,1, kapalı AVM'lerde yüzde 4,3 ve outlet merkezlerinde yüzde 0,5 arttı.

Buna karşılık AVM'ler arasında ciddi bir kalite farkı bulunuyor. Üst segment alışveriş merkezlerinde doluluk oranı yüzde 95 seviyesindeyken daha düşük kategorideki merkezlerde bu oran yüzde 72'ye kadar geriliyor.