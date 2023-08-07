Uraloğlu: 75 milyon TL’den fazla harcama yapıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen sürede, afet kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve havalimanı faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce bölgedeki havalimanları için 75 milyon 179 bin 693 lira harcama yapıldığını bildirdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Depremin etkilediği 11 ildeki 1275 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattının zarar gördüğünü anlatan Uraloğlu, "Depremden hemen sonra ekiplerce ilk kontroller yapılarak, kısıtlı işletmeciliğe geçilebilmesi için hatların uygunluk durumları tespit edildi. Yapılan bakım onarım çalışmaları neticesinde 1232 kilometrelik hat, acil kullanım ve deprem yardım trenleri için işletmeciliğe açıldı" dedi.