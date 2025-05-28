'Üreticiler nakit sıkıntısı yaşıyor': TZOB'tan çiftçiye acil destek çağrısı!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son dönemde 65 ilde etkili olan don felaketinin tarıma büyük zarar verdiğini belirterek üreticilerin acil nakit desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kütahya’daki meyve bahçelerinde yaptığı incelemelerin ardından açıklama yapan Bayraktar, "Don afeti tarihimizin en büyüğü, birçok ilde ürün kaybı yüzde 100’e ulaştı" dedi.

Bayraktar, tarımın giderek zorlaştığını ve üreticilerin kuraklık, dolu, sel gibi afetlerin yanı sıra artan girdi maliyetleriyle de baş etmeye çalıştığını vurguladı. Bayraktar “Mazot, gübre, ilaç, elektrik gibi temel girdiler üreticinin belini büküyor. Planlama eksikliği nedeniyle bazı üreticiler ürününü satamıyor. Tüm bu sorunlara rağmen çiftçimiz üretime devam ediyor” diye konuştu.

Tarım nüfusunun yaşlandığını, gençlerin sektörden uzaklaştığını kaydeden Bayraktar, “Tarımda 18-32 yaş arası gençlerin oranı sadece yüzde 5. Gençleri tutamıyoruz, üretim yaşlı çiftçilerin sırtında. SGK primleri yükseldiği için çiftçi sosyal güvenlik sisteminden çıkıyor” dedi.

Don felaketi nedeniyle meyve ağaçlarının ciddi hasar gördüğünü belirten Bayraktar, özellikle TARSİM dışında kalan çiftçilere yönelik destek çağrısı yaptı. Bayraktar “Bu yıl çiftçi para kazanamayacak, borçlarını ödeyemez durumda. Borçlar ertelenmeli, sulama ücretlerinde indirim yapılmalı. TARSİM hızlı ve adil olmalı” dedi.

Kuraklık tehdidine de dikkat çeken Bayraktar, Türkiye’nin kişi başı su tüketiminin 1300 metreküpten 1000 metreküpe düşebileceğini, bunun Türkiye’yi su fakiri bir ülke konumuna getireceğini söyledi. Basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi ve sulama altyapısının kapalı sisteme dönüştürülmesinin şart olduğunu vurguladı.

Bayraktar, “Çiftçimiz tüm zorluklara rağmen sofralarımızı boş bırakmıyor. Gıda güvenliğimiz için üreticimize destek vermek şart. Yelkenleri tarıma çevirmeliyiz” ifadelerini kullandı.