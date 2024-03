Üreticiler tarih verdi: 'Uygun fiyatlı' kırmızı et 2-3 yıl sonra!

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, bugün Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan'la görüştü. TÜSEDAD’ın yazılı açıklamasında, görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtildi.

Açıklamada '2015'ten itibaren kontrolsüz hayvan ithalatının üreticinin zarar etmesine ve gelinen noktada küçük aile işletmeleri azalmasına yol açtığı' belirtilerek “Bu insanlar bir daha üretime geri dönmek istemiyorlar. Bunun bir ispatı; 2009 yılında dahi, doğu illerimizden batıya et gönderilirken şimdi doğuda üretim o denli azaldı ki gelinen noktada doğu illerimize et yolluyoruz” ifadesine yer verildi.

Et fiyatlarının enflasyon oranında devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, “Bundan sonra et fiyatları enflasyon oranında artmaya devam eder. Kimse bu denklemin önünde duramaz. En iyi şartlarda 2-3 yıl içinde arz talep dengelenir ve alım gücüne göre daha uygun fiyattan et yeriz. O zamana kadar et cep yakmaya devam eder” denildi.