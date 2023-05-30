Üretim, yatırım ve kalkınmak için çalışmaya hazırız

Siyasi belirsizliğin ortadan kalkması ile başta ekonomik istikrar olmak üzere kur, faiz ve enflasyon politikaları ile kalıcı dengenin kurulması isteniyor. İhracatçı, üretici, perakende, hizmet ve diğer tüm sektörler Türkiye’de refah payının artırılmasını sağlayacak adımların atılması için hep birlikte çalışacaklarının mesajı verdi.

İş dünyasının temsilcileri Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutlarken, yeni döneme ilişkin beklentilerini de dile getiren mesaj yayımladı.

İş dünyası, seçim atmosferinin sonra ermesi ve siyasi istikranın kurulması ile birlikte ekonomi gündeminde bekleyen önemli konularla ilgili somut adımların atılmasını bekliyor. Üretim, yatırım, istihdam ve kalkınma için bugüne kadar gösterdikleri çalışmaların bundan sonra devam edeceğini belirten iş dünyası temsilcileri kur, faiz, enflasyon ve finansman konularında adım beklerken 11 madde ile beklentilerini dile getirdi.

Cari açık ve enflasyonla mücadele edilmeli

1-Cumhuriyetimiz’in ikinci yüzyılına girerken, yatırım, üretim, istihdamı önceleyen reformlar hayata geçirilmeli.

2-Ekonomiye odaklanmalı, denge ve istikrar yeniden sağlanmalı

3-İki kronik mesele, yüksek enflasyon ve cari açıkla ivedilikle mücadele edilmeli

4-İhracatı artırıp, ithalatı kontrol için yerli hammadde üretim planlaması yapılmalı

5- Yüksek maliyetler dizginlenmeli, yatırımları arttıracak destekler devreye alınmalı

6-Yüksek teknolojili ürün ihracatını artırmalı, sürdürülebilir büyüme koşulları sağlanmalı

7-İhracatçıların rekabetini olumsuz etkileyen döviz kurlarındaki baskı kademeli kaldırılmalı

8- Kredi faizleri yüksek ve erişimi zor.

İş dünyasının krediye ulaşabilmesinin yolu açılmalı 9Enerji fiyatları Türk ihracatçısının rekabetçiliğini artıracak seviyelere düşürülmeli 10 Öngörülebilirliği sağlayacak adımlar hızla atılmalı, ülke rekabetçiliği üst seviyelere taşınmalı 11 Tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan tutar vergi dışı bırakılmalı, sosyal refah artmalı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Ekonomik ve sosyal adımlar hızla hayata geçirilmeli

Yeni yürütme ve yasama organlarının ülkemizin ekonomik, demokratik ve sosyal gelişmişlik düzeyini uluslararası standartlarda önde bir konuma yükseltecek adımları hızla hayata geçirmesi önem taşıyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, iş dünyası olarak Cumhuriyetimizin muasır medeniyet seviyesini aşma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: Güçlü Türkiye idealiyle hep birlikte çalışmaya devam

Şimdi Türkiye Yüzyılı’nda güçlü Türkiye idealiyle hep birlikte çalışmaya, ülkemiz için hep beraber üretmeye devam edeceğiz. Yeni yüzyıl, Büyük Türkiye'nin yüzyılıdır. Yeni yüzyıl, istiklal ve istikbalin yüzyılıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz

DEİK Başkanı Nail Opak: Daha fazla katma değer üretmeye devam edeceğiz

Yeni dönemde Türkiye’nin önemli gündemlerinden birisi istikrar içinde dengeli ekonomik kalkınmanın devamı olacaktır. İş dünyası olarak, her zaman olduğu gibi daha fazla yatırım ve ihracat yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye, ülkemiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ticari diplomasi faaliyetlerimizi dünyanın dört bir yanında daha fazla sürdüreceğiz.

TÜRKONFED - Süleyman Sönmez: Ülkemizin asli gündemine dönme zamanı

Vakit, hayallerimizdeki kalkınmış Türkiye’ye odaklanmanın vaktidir. Ve ülkemizin hızla asli gündemi olan ekonomiye dönmesi gerekmektedir. ‘Yarının Türkiyesi’ni ve umudu inşa etmek için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Biz de bu süreçte iş dünyası olarak her zaman olduğu gibi üzerimize düşen tüm görevleri yapmaya, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

YASED Başkanı Engin Aksoy: Sürdürülebilir yabancı yatırımlar için çalışacağız

Ülkemizdeki doğrudan uluslararası yatırımların yüzde 85'ini temsil eden derneğimiz ekonomimizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi, katma değerli uluslararası doğrudan yatırımların ülkemize çekilmesi ve ülkemizin rekabetçiliğinin artırılması hedefiyle yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak oluşturulacak politikalara katkı sağlayacaktır.

TGSD Başkanı Ramazan Kaya: Üretimimizi ve ihracatımızı artırmalıyız

Ülkemizin ekonomik, toplumsal ve sosyal refahına katkı sağlamak için üretimimizi ve ihracatımızı artırmamız gerektiğine inanıyoruz. Daha fazla üreterek enflasyonu aşağı çekebilir, daha fazla ihracat yaparak cari açığımızı düşürebilir ve katma değerle iş gücümüzü artırabiliriz. Türk hazır giyim sektörü olarak, bu hedefler doğrultusunda var gücümüzle çalışacağız.

İKMİB Başkanı Adil Pelister: Şimdi ekonominin gündemine dönelim

Seçim gündemi tamamlandığına göre şimdi ekonomi gündemine odaklanmalıyız. En kısa sürede ihracatçılarımızın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden belirlenecek ekonomik politikalarla yatırım ortamının iyileştirilmesini, enflasyon kur makasının daraltılmasını, enflasyon faiz dengesinin sağlanmasını ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasını bekliyoruz.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin: Daha müreffeh bir Türkiye için yola devam

Milletimiz, Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümünü kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini ve ikinci yüzyılında bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün daha güçlendirilmesi, daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için iradesini sandığa yansıtmıştır. Seçim sonuçlarının ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını temenni ederim.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz: Tekstil sektörü Türkiye yüzyılına hazır

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında güven, istikrar ve üretime dayalı ekonomi modelinin güçlendirileceğini vurgulaması; ithalatta artan haksız rekabetle karşı karşıya kalan tekstil sektörümüze motivasyon olmuştur. Sağladığımız istihdam, devasa üretim gücümüz ve 13 milyar doları bulan ihracatımızla ‘Türkiye Yüzyılı’na hazırız.

TASD Başkanı Berke İçten: Acil çözüm bekleyen sorunlarımız var

Seçimlerin tamamlanmasıyla belirsizlik dönemi sona erdi. Artık işimize odaklanmalıyız. Artan maliyetler, döviz kurlarının ulaştığı seviye nedeniyle rekabet avantajımızı kaybediyoruz. İhracatımızda düşüş var. Ekonomi yönetiminin en kısa zamanda göreve başlayarak sektörün görüş ve önerileri doğrultusunda ithal ayakkabı sorununa hızla neşter vuracağını ümit ediyoruz.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol: Sosyal diyalogla çalışma hayatına odaklanıyoruz

Seçimin ardından artık her zamankinden daha fazla çalışılması ve ülkece el birliğiyle üretilmesi gereken bir süreçteyiz. İşverenler olarak, yeni dönemde sosyal refah ortamının gelişmesini ve ülke rekabetçiliğimizin üst seviyelere hızla taşınmasını temenni ediyoruz. Bu temennimizin çalışma hayatımıza odaklanarak ve sosyal diyalogla birlikte mümkün olacağı inancındayız.

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım: Yeni dönemde ülkemizin yolu açık olsun

Dünyanın ekonomik ağırlığının Batıdan Doğuya kaydığı bir dönemde; Jeostratejik ve ekopolitik anlamda en kritik merkezlerden biri haline gelen ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bundan sonra da demokrasi, adalet ve hukukun ışığında atacağı adımlarla büyüyüp kalkınacağına inanıyoruz.

TÜGİK Başkanı Erkan Güral: İş dünyası olarak atılımların takipçisi ve destekçisiyiz

Milletimizin oyları ile yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke olarak ekonomik ve sosyal alanlarda yeni başarılara imza atmamızı temenni ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımızı seçim başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum. İş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerçekleştirilecek atılımların destekçisi olacağız

KAGİDER Başkanı Emine Erdem: Kazanımların üzerine yenileri eklenmeli

Şimdi ülkemizin gündemindeki temel sorunların çözümü için kararlı ve hızlı adımlar atılması zamanı gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınma sürecine girmiş, yatırımlar için cazip, müreffeh bir Türkiye yaratmak hedefiyle harekete geçilmelidir. Bu kapsamda, kadın hakları alanında geriye gidiş olmaması, kazanımların üzerine yenilerinin eklenmesi önem arz etmektedir.

Zeki Kıvanç (Adana San. Odası Başkanı)

Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletimizin teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Bu seçimler, demokrasimizin gücünü ve milletimizin sağduyusunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bu dönemde, ülkemizin içerisinde bulunduğu zorlukları aşmak, ekonomik kalkınmayı sağlamak ve sosyal refahı artırmak için hepimize büyük sorumluluk düşmektedir.

Yücel Bayram (Adana Ticaret Odası Başkanı)

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte belirsizlik ortamı sona erdi. Artık tüm enerjimizle işimize odaklanmanın, ekonomimizi güçlendirmenin zamanı geldi. Yeni yüzyılda ülkemizi dünyanın parlayan yıldızı yapmalıyız. Bu konuda hepimize büyük görevler düşmektedir. Durmaksızın gece gündüz demeden çalışmak zorundayız. Ekonomik, toplumsal ve sosyal refahına katkı sağlamak için üretimimizi ve ihracatımızı artırmamız gerekiyor.

Sibel Zorlu (ESİAD Başkanı)

Artık Türkiye’nin gerçek gündemine hızla dönme zamanı gelmiş bulunuyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmeye hazırlanırken, tarihimizden gelen gücümüzü siyasi ve ekonomik istikrarla bütünleştirmemiz gerekiyor. Bu inançla, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında yerini alabilmesi için vakit kaybetmeden stratejik adımlar atılmasını, öngörülebilir bir ekonomik ortamın yaratılmasınıtemenni ediyoruz.

Metin Güler (ETO Başkanı)

Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümünü kutladığımız bu dönemde üretimi, istihdamı, ihracatı daha da geliştirmek için ekonominin tüm paydaşları olarak el birliğiyle ve çok çalışmalıyız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizin refahını artırmaya, Türkiye’yi üretimden istihdama, inovasyondan ihracata dünyada daha üst sıralara çıkarmaya odaklanmalıyız.

Ö. Abdullah Özdemir (Mersin Ticaret Borsası YKB)

İş dünyası olarak bundan sonraki süreçte en öncelikli beklentimiz ekonomik göstergelerimizin daha istikrarlı bir yapıya kavuşması, öngörülebilirliğin daha da artması ve bu amaçlar doğrultusunda belirlenecek politikaların dirayetle uygulanmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız da seçim sonrası gerçekleştirdiği konuşmasında güven ve istikrarın önemini belirterek yatırım ve istihdam odaklı üretim ekonomisi vurgusu ile önceliklerini ifade etmiştir.

Yavuz Uğurdağ (İTSO Başkanı)

Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini daha iyi anlama, daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı. Seçimin akabinde belirsizlik sislerinin dağılmasıyla birlikte iş dünyamızın ileriye dönük kalkınma planlarını daha net bir şekilde ortaya koyacağına, ülkemizin gelişimi adına çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceğine inanıyorum

Muammer Üstündağ (KTSO Yönetim Kurulu Başkanı)

İş dünyası olarak seçimlerin sağduyu ortamında gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Artık tüm enerjimizle işimize odaklanmanın zamanı geldi. Şimdi başta ekonomi olmak üzere ülkemizin temel meseleleri ile ilgili adımların süratle atılmasını temenni ediyoruz. Yeni ekonomi yönetiminin girdi maliyetleri – döviz kurları – enflasyonla mücadele üçlü sacayağını doğru ve etkin yöneterek güven ortamını yeniden tesis etmesi şart.

ORSİAD Levent Çamur: Şimdi ekonomiye odaklanma zamanı

Türkiye’nin kronikleşmiş enflasyon Yerli üretim için bugüne kadar gerçekten güzel teşvikler, destekler verildi, birçok sanayici de bunlardan faydalandı, projeler hayata geçirdi. Ancak yeni dönemde bunu bir milli politika gibi ele alıp, stratejik olarak doğru dizmek durumundayız. İki kronik meselenin, yüksek enflasyon ve cari açığın ivedilikle ele alınması zamanı.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü: Türkiye'nin üretici gücü durmaksızın çalışacak

Vakit, büyük Türkiye için yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen yeni reformlar hayata geçirme vakti. İkinci yüzyılda Türkiye’yi daha rekabetçi ve güçlü bir üretim ülkesi haline getirmek için hep birlikte daha fazla çalışmak, daha çok üretmek zorundayız. Türkiye’nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri olarak bu motivasyonla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.

TMB Başkanı Erdal Eren: Yatırım ortamını iyileştirecek adımlar şart

İş dünyası olarak, başarı çıtamızı yükseltme azminin yanı sıra sürdürülebilir büyüme ve refah artışı hedefiyle ülke ekonomimizi güçlendirecek yapısal reformları bekliyoruz. Bu anlamda vakit kaybetmeksizin hep birlikte, el ele çalışmaya başlamalıyız. Bir taraftan ülkemizde çok daha yoğun çalışırken, diğer taraftan marka elçileri olarak yurt dışında yeni başarılar elde edeceğiz.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli: Mersin olarak üretim ve kalkınma için hazırız

Bizler Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, Yönetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğü personeli olarak yatırım için sırada bekleyen sanayicilerimizin yer taleplerini karşılamak, ülkemize yeni sanayi alanları kazandırmak, yeni üretim sahaları açmak için var gücümüzle çalışacak ve önce Mersin, sonra da ülke ekonomisine katkı sunmak için çalışacağız.

KTB Başkanı Hüseyin Çevik: Türkiye Yüzyılı’na odaklanmalıyız

Seçimler geride kalmış, millet sözünü söylemiştir. Bundan sonra ‘Türkiye Yüzyılı’ idealiyle ‘Güçlü ve Büyük Türkiye’ hedefine odaklanmalıyız. Hedef büyük, yapılması gereken iş çoktur. Seçim sonuçları iş dünyamıza da büyük moral vermiştir. Seçim sürecinde iş dünyamızı endişelendiren belirsizlikler ortadan kalkmış, ekonomi yeniden gündemimiz olmuştur.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk: Daha çok çalışmamız gereken bir dönemdeyiz

Seçim sonucunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasinin gereği olarak son sözü halkımız sandıkta söylemiş ve iradesini yansıtmıştır. Bundan sonra hedef, birlik ve beraberlik içinde çok daha büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerlemek olmalıdır. TBunun için ekonomiyi yönlendiren kurumlar olarak daha çok çalışma inancında ve gayretinde olacağız.

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen: Yeni reformlarla büyük Türkiye’yi inşa etmeliyiz

Artık zaman, yeni reformlarla büyük ve daha güçlü Türkiye’yi inşa etme zamanı. Artık seçim gündeminden hızla uzaklaşarak, ekonomi gündemine ve reformlara odaklanmalıyız. Beklentimiz, üretim odaklı yeni bir ekonomik atılım ve kalkınma süreci inşa edilmesidir. Hepimiz için, güçlü Türkiye hedefi etrafında kenetlenme, durmadan yorulmadan çalışma ve üretme zamanı.

İMEAK-DTO Başkanı Tamer Kıran: Artık geleceğe yürüme zamanı

Savunma sanayinde son yıllarda kat ettiğimiz mesafe, teknoloji geliştirme gücü, önümüzdeki yıllarda tüm sektörlerde çok daha fazla yüksek teknolojili ürün ihracatı gerçekleştirebilme potansiyelimizi ortaya koymaktadır. Tüm bu potansiyeli hızla artıracağımıza, sürdürülebilir hızlı büyüme koşullarını kararlı bir şekilde gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: 'Türkiye Yüzyılı'nı alnımızın akıyla tamamlayacağız

Bu seçimlerin önemli bir tarafı da Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında gerçekleşmiş olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti, tarihin en kanlı savaşlarının gerçekleştiği, dünyanın birkaç kez yıkılıp tekrar kurulduğu dehşet verici 20. yüzyıldan alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. İnşallah, bir dünya gücü olmayı hedeflediği Türkiye Yüzyılı’nı da alnının akıyla ve hedeflerine ulaşarak tamamlamayı başaracaktır.

TPF Başkanı Ömer Düzgün: Kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

Türkiye Perakendeciler Federasyonu bünyesinde yer alan yerel zincirler olarak, devletimizin yanında durmaya ve her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Bu süreçte, ekonomik istikrarını güçlendirmek, büyümeyi sürdürmek ve istihdamı artırmak için çalışacağız. Yerel zincirler olarak, yerel üretimi desteklemek ve yerli markalarımızı güçlendirmek için çaba sarf edeceğiz.

ATSO Başkanı Ahmet Koçaş: Yeni kabineye büyük işler düşüyor

Ülkemizin yeniden bir sayfa açarak başta sanayimiz olmak üzere üreticilerimize, girişimcilerimize, kobilerimize büyük destekler sağlayarak Türkiye yüzyılında ülkemizi dünyanın merkezi haline getirmek adına çalışılması gerekmektedir. Özellikle üretim-ihracat ve istihdamda istenilen noktalara gelinmesi için Cumhurbaşkanlığı kabinesine büyük işler düşmektedir.

Çukurova GİAD - Ömer Faruk Sakarya: Gündem artık ekonomi olmalı

Süreç artık ülkemizin temel sorunlarına odaklanma, eğilme, bu sorunların çözümüne yönelik programlar, projeler sürecidir. Şimdi ekonomiye odaklanılmalıdır. Daha çok yatırım, istihdam ve üretimin de önünü açmaya yönelik finansmana erişim kolaylığı, enflasyonla kur makası ve enflasyonla faiz dengelerinin sağlanması iş dünyasının beklentileri arasında.

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek: Yeni hükümet en kısa sürede kurulmalı

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yönden gelişiminin hız kesmemesi için istikrar ortamını çok önemsiyoruz. İstikrar ve güven ortamının devam etmesi, ekonomideki belirsizliklerin önüne geçecektir. Bundan böyle tüm enerjimizle Türkiye Yüzyılı için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamda geleceğimizin daha aydınlık, daha müreffeh olacağına inanıyoruz.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Refah seviyemizin arttığı güzel günler görelim

Oy kullanma hakkı bulunan her vatandaşımız, demokrasinin gereği olarak sandığa gidip oyunu kullandı. Halkımızın sandık başında gösterdiği katılım, seçme ve seçilme hakkına olan bilinçli tutumu ülkemizin demokrasiye olan güvenini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu sebeple vatandaşlık görevini özveriyle gerçekleştiren herkese ve ülkemize hayırlı olsun.

Şanlıurfa TSO Başkanı Mehmet Yetim: Huzurlu toplum için şimdi dayanışma vakti

Gerçekleştirilen demokratik seçimle milletimizin teveccühünü tekrar kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ı tebrik ediyor, çıkan sonucun ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Artık çalışma ve üretme zamanı. Ülkemizin temel meselelerine odaklanarak el birliğiyle, ekonomimizi daha iyi bir seviyeye taşımak, huzurlu ve müreffeh bir toplum için dayanışma vakti.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: Yatırım ortamını iyileştirecek adımları bekliyoruz

Türk özel sektörü olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada beklentimiz yeni ekonomi yönetiminin en kısa zamanda göreve başlayarak iş dünyasının görüş ve önerileri doğrultusunda, ekonomimizde öne çıkan sorunlara karşı çözümler üretecek, yatırım ortamını iyileştirecek adımların hızla atılmasıdır. Yapısal reformların gündeme alınmasını da bekliyoruz.

İbrahim Burkay (BTSO Yönetim Kurulu Başkanı)

En kısa sürede üretime, ihracata, istihdama ve yeni yatırımlara odaklanmamız çok önemli. Ülkemizin sürdürülebilir büyüme yolculuğunun daha sağlam adımlarla devam edebilmesi için başta kur, enflasyon ve cari açık gibi ekonomideki yapısal sorunlarımıza öncelik vermemiz gerekiyor. Ekonomi yönetiminin finansman imkanlarını artırma ve maliyetleri düşürme yönündeki adımlarının önümüzdeki süreçte de devam etmesini bekliyoruz.

Zarif Alp (RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı)

Seçim sonrasının ülkemiz için hayırlı sonuçlara gebe bir süreç olmasını temenni ediyorum. Ekonomik politikalar olarak bugüne kadar izlenen sürecin önümüzdeki günlerde değişeceğini ve ekonominin önünü açacak politikaların benimseneceğini umut ediyorum. Bursa için ana gündem maddelerinin sanayi bölgelerinin gözden geçirilmesi ve yapılandırmaların gerçekleştirilmesi olduğunu vurgulamak istiyorum.

Gül Akyürek Balta (TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı )

Bundan sonrasında milletçe üretime odaklanmalıyız. Seçim sürecinin hoşgörü ve huzur içerisinde tamamlanması demokrasi adına çok önemli. Türkiye Cumhurbaşkanını seçti ve artık seçim gündemini geride bırakarak, üretim için, kalkınma için, büyüme için eksiklerimizi tamamlamalıyız. Kaybedecek zaman yok, Cumhuriyetin 100’üncü yılında Türkiye’yi her alanda ileriye taşıyacak tüm gereklilikleri ortaya koymalıyız.

Ömer Faruk Korun (HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı)

Girdiğimiz seçim atmosferinden bir an önce çıkıp, reel sektörün uzunca süredir ötelenen konularına eğilmek, bu konuları baş gündem maddesi yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Zira, kur seviyesi, faizlerde gelinen durum, finansmana erişmekteki güçlükler, enflasyon gibi temel başlıklarda hızlı adım atılacağını umuyoruz. Bundan sonraki süreçte hep birlikte daha fazla üretmek, istihdam yaratmak ve dış satım için çalışmalıyız.

Murat Kaya (GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı)

Seçimlerin hemen ardından ilk iş olarak ülke ekonomisinin ele alınması gerektiğini düşünüyorum. İş dünyası bankalar vasıtasıyla kredi ve finansmana ulaşmakta zorlanıyor. İlk önce ekonomik istikrarın sağlanması için adımlar atılmalı ve iş dünyasının yaşadığı zorluklara el atılarak önü açılmalı. Doğru gündemlerle bugünleri hep birlikte atlatabiliriz.

Şeref Demir (İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı)

Seçim atmosferinin ortadan kalkarak ülkemizin istikrara yeniden kavuşması önemli. Bu anlamda seçim sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. İhtiyaç ve konut kredilerinin ulaşılabilir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik belirsizliklerin ortadan kalkması ve iş dünyasının finansmana ulaşımının kolaylaştırılması ile piyasaların rahatlayacağını düşünüyorum.

Özer Matlı (Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı)

Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşen seçimlerde halkımız, Türkiye’nin ne denli köklü demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Oluşturulacak Bakanlar Kurulu’ndan temennimiz, reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat iştahını artıracak destekleri bir an önce hayata geçirmesidir. Türk iş dünyası olarak bizler de tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

Mehmet Akıncı (Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı)

Seçim geride kaldı. Türkiye’nin ikinci yüzyılına daha güçlü adımlarla girebilmesi için artık çok daha fazla çalışma zamanı. Seçimleri artık geride bıraktık ve hızlı bir şekilde bu atmosferden çıkarak Türkiye’nin ana gündem maddelerine dönmemiz gerekiyor. Ve bunların başında da ekonomi geliyor.

Ahmet Tiryakioğlu (Hububat ve Mamülleri Sektör Kurulu Başkanı)

Geleceğin güçlü Türkiye’sinin inşa edileceği döneme adımlarımızı atıyoruz ve bu konuda Cumhurbaşkanlığı kabinemize ve ekonomi yönetimimize ve gerekse de reel sektörümüze çok önemli görevler düşüyor. İş dünyası olarak daha fazla üretmeye, ihracat yapmaya, ve yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Ayhan Kızıltan (MTSO Yönetim Kurulu Başkanı)

Artık seçim bitmiştir ve Türkiye’nin ekonomi başta olmak üzere, eğitimden sağlığa, alt yapıdan teknolojiye, hukuk reformlarından kurumların liyakatle yönetilmesine ve toplumsal kutuplaşmaları sona erdirerek, kucaklayıcı bir ortam yaratılmasına kadar onlarca acil çözüm bekleyen sorunu vardır.