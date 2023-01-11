Uyuşmazlıkların yarısı tüketici lehine

Tüketici hakem heyetlerine geçen yıl 635 bin 363 başvuru yapılırken ele alınan uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 50'si tüketiciler lehine karara bağlandı. Ticaret Bakanlığının verilerine göre; Tüketici hakem heyetlerine 2022’de toplam 635 bin 363 başvuru yapılırken bunlardan 601 bin 961'ine ilişkin karar verildi. Uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 50'si tüketiciler lehine karara bağlandı. Tüketici hakem heyetlerine 2022’de yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 1,5 milyar lira oldu.

Elektronik başvuru kullanıldı

Tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunurken Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketiciler elektronik ortamda başvurularını kolay şekilde gerçekleştirdi. Bu kapsamda 2022’de 390 bin 673 başvuru e-Devlet üzerinden iletildi. Tüketici hakem heyetlerine geçen yıl yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 62'si e-Devlet üzerinden oldu.

En çok şikayet ayakkabıda

Başvuruların ürün ve hizmet bazında dağılımında, en çok ayakkabıya yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 11,2'si (71 bin 333 başvuru) ayakkabıya ilişkin gerçekleştirildi. Diğer şikayet konuları ise yüzde 5,2 ile kredi kartı üyelik ücreti (33 bin 326), yüzde 4,1 ile kıyafet (26 bin 173), yüzde 3,2 ile mobilya (20 bin 407) ve yüzde 2,9 ile GSM aboneliği (18 bin 636) oldu. Sektörel bazda ise yüzde 52,6 ile en çok perakende ticaret sektörüne (334 bin 23) ilişkin başvuru yapıldı. Bunu, yüzde 14,7 ile abonelik hizmetleri sektörü (93 bin 516) ve yüzde 12,2 ile finansal hizmetler sektörüne (77 bin 764 başvuru) yönelik başvurular izledi.

Parasal sınır genişletildi

Öte yandan, 1 Ocak itibarıyla tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınır 30 yeniden değerleme oranında artırılarak 66 bin liraya yükseltildi. Bu kapsamda 2023 yılı için değeri 66 bin liranın altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilecek.