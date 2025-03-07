Uzun zaman sonra ralli yaptılar: Koç grubu hisseleri haftalık performansıyla yatırımcısı sevindirdi!

Borsa İstanbul’da işlem gören Koç Holding şirketleri, haftalık bazda yatırımcılarına kazanç sağladı. Uzun süredir bu ölçekte bir yükseliş göstermeyen hisselerde, dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor.

Koç Holding (KCHOL) hisseleri yüzde 13,09, Türk Traktör (TTRAK) yüzde 16,61, Otokar (OTKAR) yüzde 14,32 ve Arçelik (ARCLK) yüzde 13,75 oranında değer kazandı. Holding bünyesindeki Ford Otosan (FROTO), Aygaz (AYGAZ) ve Yapı Kredi Bankası (YKB) hisselerinde de çift haneli artışlar görüldü.

Yatırımcılar, bu yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğini merak ederken, önümüzdeki dönemde şirketlerden gelecek gelişmeler yakın takipte.

Koç Holding hisseleri üzerindeki bu pozitif ivmenin süreceği konusunda piyasalarda çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Bu yükselişin temelinde, sektör genelindeki toparlanma, şirketlerin güçlü mali verileri veya yatırımcı beklentileri yer alıyor olabilir.