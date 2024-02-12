Vakıf Katılım'ın dijital kanallardan kazandığı müşteri sayısı 5 kat arttı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine hızlı ve erişilebilir bankacılık hizmeti sunma vizyonu doğrultusunda dijital dönüşüm yatırımlarına devam eden Vakıf Katılım, sene sonuna kadar yapay zeka ve robotik kullanım oranını artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, rekabetin dijitale taşınmasıyla müşteri deneyiminin çok daha kritik bir önem kazandığını ve 2023'te özellikle uzaktan müşteri edinimi konusunda gerçekleştirdikleri iyileştirmeler sonucunda müşteri olma süresini 4 dakikaya kadar düşürdüklerini bildirdi.

Yıl içinde tüzel kişiler için uzaktan müşteri edinimi sürecini başlatan ilk finans kurumu olduklarını anımsatan Akben, dijital kanallardan kazanılan müşteri sayılarının ise önceki yıla göre 5 kat artış gösterdiğini anlattı.

Akben, müşterilerinin en iyi deneyimi yaşama isteği ve tercihleri doğrultusunda, tasarladıkları her süreci ve sundukları her hizmeti, mobil bankacılık başta olmak üzere dijital kanallarda da ele aldıklarını kaydederek, dijital bankacılık konusuna verdikleri önemi anlattı.

"Yapay zeka ve robotik kullanımı artıracağız"

Mehmet Ali Akben, 2023'ün, dijital kanallarını güçlendirdikleri ve müşterilerinin dijitalleşme oranını artırdıkları bir yıl olduğunu belirterek, 2024 yılı hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu yıl, hizmetimizin kapsamını genişletmek ve daha geniş kitleleri dijital yollarla bankamıza kazandırmak istiyoruz. Aynı zamanda veriyi merkeze alan iş yapış kültürünü devam ettirerek, yapay zeka ve robotik kullanımını da bu doğrultuda artıracağız. Dijitalleşme hedeflerimizi daha ileri seviyelere taşıyabilmek adına belirlediğimiz 'dijital olgunluk' seviyemizi 2024 yılında, daha da yükseltecek, gelişen teknolojiye uygun bir şekilde müşterilerimizin beklentilerine en etkili ve hızlı şekilde yanıt vermeyi sürdüreceğiz."