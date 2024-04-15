Vakıfbank AT1 dolar tahvil yatırımcı toplantıları için yetki verdi

Vakıfbank dolar cinsi AT1 tahvil ihracına yönelik bugün başlayacak bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlemeleri için bankalara yetki verdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Banka, Standard Chartered Bank’ı yapılandırma danışmanı; Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, ING, JPMorgan, MUFG, QNB Capital, Societe Generale ve Standard Chartered Ban’ı da ortak talep toplayıcılar olarak yetkilendirdi.

Fitch tarafından CCC olarak derecelendirilmesi beklenen, 144A/Reg S USD gösterge niteliğindeki tahvil, yatırımcı görüşmelerinin ardından piyasa koşullarının uygun olması halinde ihraç edilecek