VakıfBank’tan ekonomiye 2 trilyon TL katkı

Banka, milli ekonomiye yaklaşık 2 trilyon liralık katkısı ve sürdürülebilir kalkınmadaki anahtar rolü ile 70. yılını kutlamanın gururunu yaşıyor. Sektörüne yön veren küresel vizyonu, geleceğin bankacılığını bugünden tasarlamaya odaklı ürün ve hizmetleriyle tüm paydaşları için değer oluşturmaya odaklanan VakıfBank, 70. kuruluş yıl dönümünü Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle kutladı.

Yıl dönümü kutlamaları kapsamında VakıfBank üst yönetimi, 16 Nisan 2024 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü manevi huzurunda ziyaret etti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’in anı defterini imzalamasının ardından, VakıfBanklılar akşam yemeğinde bir araya geldi. 18 Nisan’da ise bine yakın VakıfBanklı, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende bir araya geldi. 70. yıl kutlamasının yanı sıra VakıfBank’ta 15 ve 20 yılını doldurmuş çalışanlara da kıdem ödülleri takdim edildi.

“Ülkemizin ve milletimizin daima yanındayız”

Bu sene kuruluş yıl dönümlerinin Ramazan Bayramı ile aynı zamana denk gelmesi sebebiyle iki sevinci bir arada yaşadıklarına vurgu yaparak sözlerine başlayan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Sadece bankacılık alanında değil finans ve finans dışı pek çok alanda da ülkemiz ve milletimiz için emek vermeye devam ediyoruz. 1954 yılındaki ilk iştirakimiz olan Trakya Çimento Sanayii’nden son iştirakimiz olan Vakıf PayS’e kadar birçok paydaşımız ile ekonomik kalkınma serüveninde yol aldık. Hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri, uygulamaya aldığımız pek çok sürdürülebilir ürün ve hizmetler ile her alanda varız diyoruz. Özetle hayatın içinde, ülkemizin ve milletimizin daima yanında yer alıyoruz.”