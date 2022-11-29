VakıfBank’tan sürdürülebilir büyümeye destek

Banka, Dünya Bankası kaynaklı ‘Acil Durum Firma Destek Paketi’ kapsamında, özellikle sürdürülebilir büyümenin en önemli yapı taşlarından olan genç girişimcilere 13,5 milyon TL, kalkınmada öncelikli bölgelerdeki KOBİ’lere 378 milyon TL ve kadın girişimcilere 397 milyon TL destek sağlıyor.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sürdürülebilir temalı fonlama kaynaklarının önemine işaret ederek, “Yurt dışından sağladığımız uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynakların milli ekonomiye transferi sayesinde sürdürülebilir bankacılık hedefinin ötesinde sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi. Üstünsalih, Dünya Bankası ile imzalanan ve sözleşme büyüklüğü 250 milyon dolar olan söz konusu fonlamanın uluslararası kalkınma bankaları özelinde tek seferde sağlanan en büyük montanlı kredi anlaşması olma özelliğini taşıdığını bildirdi.

298 milyon TL kredi başvuru aşamasında

Tüm dünyayı sarsan Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerini en aza indirmek amacıyla, VakıfBank olarak toplumun her kesimini gözeterek reel sektörün finansal ihtiyaçlarını etkin bir şekilde fonlamaya devam ettiklerini aktaran Üstünsalih, şunları kaydetti: "Dünya Bankası kaynaklı ‘Acil Durum Firma Destek Paketi’ kapsamında, özellikle sürdürülebilir büyümenin en önemli yapı taşlarından olan genç girişimcilere 13,5 milyon TL, kalkınmada öncelikli bölgelerdeki KOBİ’lere 378 milyon TL ve kadın girişimcilere 397 milyon TL destek sağladık. Böylece sosyal temalı kredi kullandırımlarımızın toplamı 788 milyon TL’yi aştı. Ayrıca başvuru aşamasında da 298 milyon TL tutarında kredi talebi bulunuyor. Dünya Bankası tarafından belirlenen şartları sağlayan firmalara, alanında uzman insan kaynağımız sayesinde ivedilikle çözüm sunmaya devam ediyoruz, bu sayede önümüzdeki süreçte kredi kullandırımlarının önemli ölçüde artacağını bekliyoruz.’’