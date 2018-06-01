Vatandaş en çok savunmadan, en az ekonomiden memnun

01 Haziran 2018

Handan Sema CEYLAN

Devletin sunduğu 19 hizmetten, vatandaş en çok ‘savunma’dan en az ‘ekonomi’den memnun. Xsights Araştırma DÜNYA okurları için 26 kentten 1517 kişiye sordu.

Katılımcılar devletin vatandaşa sunduğu hizmetlerden en fazla milli güvenlik ve savunmadan memnun olduklarını söylediler.

5 puan üzerinden değerlendirildiğinde, milli güvenlik ve savunmaya verilen ortalama puan 3.74 oldu. Xsights’ın 2017 yılının 4 çeyreğinde ayrı ayrı yaptığı araştırmalarda en çok memnun olunan hizmet ‘Din Hizmetleri 'çıkıyordu. Zeytin Dalı Operasyonu’nun da etkisiyle ilk sıraya ‘savunma' oturdu. Son yapılan araştırmada ikinci sırada ‘sağlık’ yer aldı. Din hizmetleri ise üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Vatandaşın en az memnun olduğu son üç hizmet ise ‘yargı’, ‘mali’ sistem’ ve ‘ekonomi. En az memnuniyet duyulan ekonomi hizmeti 5 üzerinden 2.29 puan alıyor.

Başkanda aranan son özellik: Takım oyunu

Her 5 kişiden 4’ü “Batı’dan ekonomik baskı var” diyor