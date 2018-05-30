Her 5 kişiden 4’ü “Batı’dan ekonomik baskı var” diyor

30 Mayıs 2018

HANDAN SEMA CEYLAN

Türkiye, 25 gün sonra seçime gidiyor. Bir taraftan seçim bir taraftan dolar kurundaki dalgalanma vatandaşın ana gündemi. DÜNYA, vatandaşın nabzını Xsights Araştırma’nın 19 Nisan-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında 26 şehirden 1517 kişiye yönelttiği anket ile tuttu. “Vatandaşın Nabzı Anketi” sonuçlarına göre Türkiye, geleceğine bakış konusunda kutuplaşırken, Batılı ülkelerin Türkiye üzerinde ekonomik baskı kurduğu konusunda birleşiyor. Türkiye’de her 5 kişiden 4’ü ABD ve Avrupa devletlerinin ülke üzerinde ekonomik baskı yarattığına inanıyor. Üstelik farklı oy gruplarındaki vatandaş benzer düşünüyor. Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 85’i Millet İttifakı’na oy vereceklerini söyleyenlerin yüzde 77’si "Batılı ülkeler Türkiye’ye ekonomik baskı uyguluyor” diyor.

Vatandaşın Nabzı Anketi ayrıca Suriye politikası, dolar tahmini, Cumhurbaşkanı’nda aranan özellikler ve hükümetin vatandaşa sunduğu hizmetlerde memnuniyet derecesini de ortaya koyuyor. Üç gün boyunca yayınlanacak anketin ilk gününde ekonomi, dolar, dış politika ve Türkiye’nin geleceği ile ilgili sonuçları paylaşıyoruz.

‘Rusya’ya yakın olalım!’

Türkiye’nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri de göç. Suriye konusundaki politikalar vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Türkiye dış politikasında, Suriye konusunda ABD’den farklılaşarak Rusya ile daha yakın temasta hareket ediyor. “Suriye konusunda Türkiye ABD’ye mi, Rusya’ya mı yakın politika izlemeli” sorusuna vatandaş yüzde 42 ile ‘Rusya’ cevabını veriyor. ABD’ye yakın politika izlenmesini isteyenlerin oranı yüzde 10’da kalıyor. “Hiçbiri” cevabını verenlerin oranı da azımsanamayacak şekilde yüzde 30. Cumhur İttifakı’nda ‘Rusya’ diyenlerin oranı yüzde 54, Millet İttifakı’nda ise yüzde 36’şarla ‘Hiçbiri’ ve ‘Rusya’ diyenler aynı oranda. Her üç kararsızdan biri ise ‘Hiçbiri’ diyor. Ankete katılan AK Parti seçmenlerinden sadece yüzde 9’u ‘ABD’ye yakın politika izlenmeli’ şeklinde görüş belirtiyor.

Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da aynı görüşte

Özellikle kurlardaki dalgalanmada siyaset dilinde ‘dış güçler’, ‘Türkiye’ye operasyon çekiliyor’ söylemleri öne çıkarken, vatandaş da bu yönde düşünüyor. Ankete katılan her 5 kişiden 4’ü yani katılımcıların yüzde 81’i Batılı devletlerin ekonomik baskı uyguladığını beyan ediyor. Siyasi görüşlerinin farklılığına rağmen vatandaş aynı kanaatte. “Size göre Batılı ülkeler (ABD, Avrupa) Türkiye’ye ekonomik baskı uyguluyor mu?” sorusuna Cumhur İttifakı’na oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 85’i, Millet İttifakı’na oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 77’si ‘Evet’ diyor.

Yıl sonunda dolar kuru için genel kanaat: 1 dolar 5 TL

■ ‘Dolar kaç lira oldu’ sorusu günlük hayatımızın bir parçası oldu. Vatandaş, TL’nin değer kaybetmeye devam edeceğine inanıyor. Öyle ki ankette, “Bence 2018 yılı sonunda dolar …….. TL olacaktır” sorusu ile boşluğu doldurması istenen vatandaş, yüzde 45 ile doların “4.01-5.00 TL” olacağını söyledi. Yüzde 16’lık kesim doları “5.01-6.00” seviyesinde tahmin ederken, neredeyse her 10 kişiden biri doların 6 liranın da üstüne çıkacağı görüşünde. Türkiye genelinde oranlamaya bakıldığında ise vatandaşın görüşü: 1$ eşittir 5 TL. ■ Dolar kurundaki gelişmeler konusunda Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyenler genel olarak daha iyimser bir tahminde bulunsa da ortalama olarak sene sonunda doların 4.6 TL olacağını düşünüyorlar. Millet İttifakı’nda ise ortalamada doların yeni bir rekor kıracağı ve yıl sonunda 5.4 TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Millet İttifakı’nda her 4 kişiden biri doların 5.01-6.00 TL arasında yılı kapatacağına inanıyor. Bu oran Cumhur İttifakı’na oy vereceğini söyleyen kişilerin sadece yüzde 4’üne denk geliyor. Dolar konusunda vatandaşın daha karamsar olduğu dikkat çekiyor.