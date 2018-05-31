Başkanda aranan son özellik: Takım oyunu

31 Mayıs 2018

Handan Sema CEYLAN

Seçimlerin yapılmasına 24 gün kaldı. Türkiye, seçeceği Cumhurbaşkanı’nda hangi özellikleri arıyor 26 kentten 1517 kişiye sorduk.

Xsights Araştırma’nın DÜNYA için yaptığı “Vatandaşın Nabzı Anketi” sonuçlarına göre, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’nda aradığı son özellik ‘takım oyuncusu’ olması.

İlk 5’te ‘başarılı’, ‘sorumluluk sahibi’, ‘lider’, ‘yenilikçi’ ve ‘özgüveni yüksek’ sıfatları bulunuyor. Anket kapsamında “Cumhurbaşkanı adayının size sayacağım sıfatlarından hangilerine sahip olmasını istersiniz”, “Şimdi size bazı sıfatlar okuyacağım, çocuğunuz bu sıfatlardan hangilerine sahip olsun istersiniz” sorularının yöneltildiği katılımcılar ayrıca ne Cumhurbaşkanı’nın ne de çocuklarının ‘toleranslı’ olmasını önemsemiyor.

Takım oyunculuğundan sonra tolerans son iki de yer alıyor.

Her 5 kişiden 4’ü “Batı’dan ekonomik baskı var” diyor