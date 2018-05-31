Başkanda aranan son özellik: Takım oyunu
Türkiye, 24 gün sonra Cumhurbaşkanı seçmek için oy kullanacak. 6 adayın yarışacağı seçimde vatandaş adayda en son ‘takım oyuncusu’ niteliğini arıyor.
Handan Sema CEYLAN
Seçimlerin yapılmasına 24 gün kaldı. Türkiye, seçeceği Cumhurbaşkanı’nda hangi özellikleri arıyor 26 kentten 1517 kişiye sorduk.
Xsights Araştırma’nın DÜNYA için yaptığı “Vatandaşın Nabzı Anketi” sonuçlarına göre, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’nda aradığı son özellik ‘takım oyuncusu’ olması.
İlk 5’te ‘başarılı’, ‘sorumluluk sahibi’, ‘lider’, ‘yenilikçi’ ve ‘özgüveni yüksek’ sıfatları bulunuyor. Anket kapsamında “Cumhurbaşkanı adayının size sayacağım sıfatlarından hangilerine sahip olmasını istersiniz”, “Şimdi size bazı sıfatlar okuyacağım, çocuğunuz bu sıfatlardan hangilerine sahip olsun istersiniz” sorularının yöneltildiği katılımcılar ayrıca ne Cumhurbaşkanı’nın ne de çocuklarının ‘toleranslı’ olmasını önemsemiyor.
Takım oyunculuğundan sonra tolerans son iki de yer alıyor.
Her 5 kişiden 4’ü “Batı’dan ekonomik baskı var” diyor