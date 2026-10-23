Vatandaş karta yüklendi, 2025'e göre yüzde 35 arttı

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Türkiye'de eylül ayında kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 2 trilyon 965,5 milyar liraya ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, işlem sayısı da yüzde 11 yükselişle 1,95 milyar oldu.

İnternet üzerinden yapılan ödemeler toplam tutarın yüzde 30'unu oluştururken, mağaza içindeki her beş kartlı işlemin dördünde temassız ödeme tercih edildi.

Toplam kart sayısı 478,9 milyona ulaştı

Eylül itibarıyla Türkiye'de 155 milyon kredi kartı, 225,2 milyon banka kartı ve 98,7 milyon ön ödemeli kart bulunuyor. Böylece toplam kart sayısı, Eylül 2025'e göre yüzde 3 artarak 478,9 milyona çıktı.

Bu dönemde kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 4 artarken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 7 azaldı.

Ödeme tutarında en büyük pay kredi kartlarının

Eylüldeki kartlı ödemelerin 2 trilyon 515,3 milyar lirası kredi kartlarıyla gerçekleştirildi. Banka kartlarıyla 442 milyar liralık, ön ödemeli kartlarla ise 8,2 milyar liralık ödeme yapıldı.

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 35, banka kartlarında yüzde 39 yükseldi. Ön ödemeli kartlarda ise yüzde 44 düşüş kaydedildi.

İşlem sayısında da benzer bir tablo görüldü. Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin sayısı yüzde 12 artarak 1 milyar 137,7 milyona, banka kartlarıyla yapılanların sayısı yüzde 14 artarak 783 milyona ulaştı. Ön ödemeli kartlarla gerçekleştirilen işlem sayısı ise yüzde 40 azalarak 34 milyona geriledi.

İnternetten kartlı ödemeler 901 milyar liraya çıktı

İnternet üzerinden yapılan kartlı ödemelerin tutarı, yıllık bazda yüzde 35 artışla 901 milyar liraya yükseldi.

Bu kanaldaki işlem sayısı da yüzde 14 artarak 262,9 milyon oldu. Böylece internetten yapılan ödemeler, toplam kartlı işlem sayısının yüzde 14'ünü oluşturdu.

Temassız ödemelerin tutarı yüzde 43 arttı

Temassız işlemlerde de hem tutar hem adet açısından artış yaşandı. Eylül ayında temassız ödeme sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 yükselerek 1 milyar 301,3 milyona ulaştı.

Bu işlemlerin toplam tutarı ise yüzde 43 artışla 1 trilyon 24,5 milyar liraya çıktı.