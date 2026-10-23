Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 16 kurumdan yeni tahmin

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 22 Ekim'de aldığı faiz kararı, piyasalarda yılın son toplantısına yönelik beklentileri yeniden şekillendirdi.

Matriks Haber'in 12 yerli ve dört yabancı kuruluşun raporlarından derlediği değerlendirmeler, faiz indirimlerinin devam edebileceğini ancak yüksek enerji fiyatları ve jeopolitik riskler nedeniyle sürecin temkinli ilerleyeceğini ortaya koydu.

Ekonomistlerin büyük bölümü, enflasyonun ana eğilimindeki gerileme ve iç talepteki zayıflığın Merkez Bankasına yeni faiz indirimleri için alan açtığı görüşünde birleşti.

Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek mi?

TCMB, 22 Ekim 2026 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'den yüzde 36'ya düşürdü.

Aynı toplantıda gecelik borç verme faizi yüzde 40'tan yüzde 39'a, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 35,50'den yüzde 34,50'ye çekildi.

Böylece Merkez Bankası, ocak ayından bu yana ilk kez politika faizinde indirime gitmiş oldu.

Karar, Matriks Haber'in toplantı öncesinde 37 ekonomistle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarıyla da örtüştü. Ankete katılan 32 ekonomist, 100 baz puanlık indirim bekliyordu.

Kurum raporlarında, TCMB'nin yeniden faiz indirim sürecine girdiği ancak sonraki adımların büyüklüğü ve zamanlamasının enflasyon görünümüne bağlı olacağı değerlendirmesi öne çıktı.

Aralık ayı faiz kararı için beklenti yüzde 35

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi tahminleri yüzde 35 ile yüzde 36 arasında yoğunlaştı.

Matriks Haber'in derlemesine göre yıl sonu tahmini paylaşan dokuz kurumdan yedisi politika faizinin yüzde 35'e düşmesini, ikisi ise yüzde 36 seviyesinde kalmasını bekliyor.

Tahminlerin medyanı yüzde 35, ortalaması ise yüzde 35,22 olarak hesaplandı.

Bu sonuçlar, 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek yılın son PPK toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin ağırlık kazandığını gösteriyor.

Bununla birlikte bazı kurumlar, enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi ve küresel finansal koşulların bozulması halinde faiz indirimlerinin ertelenebileceğine dikkat çekiyor.

2026 yıl sonu enflasyon tahmini ne kadar?

Faiz kararının ardından yayımlanan raporlarda yıl sonu enflasyon beklentileri de önemli yer tuttu.

2026 yıl sonu tüketici enflasyonu için tahmin açıklayan altı kurumun öngörüleri yüzde 28,8 ile yüzde 30 arasında değişti.

Tahminlerin medyanı yüzde 29,75, ortalaması ise yüzde 29,58 oldu.

Ekim ayına ilişkin aylık enflasyon beklentileri yüzde 2,4 ile yüzde 2,6 arasında şekillendi.

Ekonomistler, özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarındaki yükseliş ile giyim grubundaki mevsimsel artışların ekim enflasyonunu yukarı çekebileceğini belirtti.

Buna karşılık, aylık enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde gerçekleşmesi durumunda bile baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyonun yatay seyretmesi veya sınırlı ölçüde gerilemesi bekleniyor.

Yılın son iki ayında olumlu mevsimsel etkilerin ve iç talepteki yavaşlamanın enflasyondaki düşüş sürecini destekleyebileceği değerlendiriliyor.

2027 yılı faiz tahminlerinde büyük farklılık

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu faiz beklentileri dar bir aralıkta toplanırken, 2027 yılına ilişkin tahminlerde belirgin ayrışma yaşandı.

2027 yıl sonu politika faizi için açık tahmin paylaşan dört kurumun beklentileri yüzde 21 ile yüzde 30 arasında değişti.

Bu tahminlerin medyanı yüzde 28, ortalaması ise yüzde 26,75 olarak hesaplandı.

Daha hızlı faiz indirimi bekleyen kurumlar, enflasyondaki düşüşün güçlenmesini ve finansal koşulların normalleşmesini temel aldı.

Daha ihtiyatlı yaklaşan ekonomistler ise enerji maliyetleri, enflasyon beklentileri ve reel faizlerin korunması gerekliliğini öne çıkardı.

2027 yıl sonu enflasyonu için tahmin açıklayan iki kurumun beklentileri de yüzde 15 ve yüzde 23 olarak kaydedildi.

Matriks Haber'in 13 Ekim 2026 tarihli anketinde ise 2027 yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 28,50, enflasyon beklentisi yüzde 23,50 seviyesindeydi.

Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı ne zaman?

TCMB'nin 2026 yılındaki son Para Politikası Kurulu toplantısı 10 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ekonomistlere göre bu toplantı öncesinde iki önemli veri öne çıkıyor.

İlki, 3 Kasım'da açıklanacak ekim ayı enflasyon rakamları olacak. İkincisi ise Merkez Bankası'nın 12 Kasım'da yayımlayacağı Enflasyon Raporu.

Bu iki verinin yanı sıra enerji fiyatlarının seyri ve jeopolitik gelişmeler de faiz kararına yönelik beklentileri şekillendirecek.

TCMB'nin ekim ayı karar metninde faiz adımlarının büyüklüğü ve zamanlamasının enflasyon görünümüne göre, toplantı bazlı ve ihtiyatlı biçimde belirleneceğinin vurgulanması, aralık ayında yeni bir indirimin kesinleşmediğine işaret ediyor.