Karadeniz'de palamut alarmı: Her yeri sardı önüne geleni yiyor

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Karadeniz'de bu sezon yaşanan palamut bolluğu, balık fiyatlarını önemli ölçüde düşürdü. Tanesi 30 ila 50 lira arasında satılan palamut, tüketicilerin yüzünü güldürürken denizdeki diğer türler üzerindeki etkisi nedeniyle tartışma konusu oldu.

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Karadeniz'in doğusuna göç eden palamut sürülerinin yeniden batıya yöneldiğini belirterek balıkların yoğun şekilde avlanması gerektiğini savundu.

Tanesi 30 liraya düştü, avlanması için çağrı yapıldı

Palamutların mezgit, istavrit, çinakop ve çeşitli kabuklu deniz canlılarıyla beslendiğini anlatan Malkoç, bu sezon yaşanan yoğunluğun diğer balık türlerini olumsuz etkilediğini öne sürdü. Denizdeki palamutların bir an önce avlanarak uygun fiyatlarla halka sunulması gerektiğini ifade eden Malkoç, bolluk nedeniyle fiyatların 30 ila 50 liraya kadar gerilediğini söyledi.

Daha önce böyle bolluk yaşanmadı

Geçmiş yıllarda da palamut bolluğu görüldüğünü ancak bu sezonki yoğunluğun çok daha yüksek olduğunu belirten Malkoç, sıcak havaların da bu durum üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

Özellikle Giresun ile Hopa arasındaki sularda palamut yoğunluğunun dikkat çektiğini aktaran Malkoç, sürülerin yeniden batıya yönelmesiyle Karadeniz'in diğer bölgelerinde de av miktarının artabileceğini söyledi.

Vatandaşlara stoklama tavsiyesi

Palamut bolluğuna rağmen Türkiye'de balık tüketiminin yeterli seviyede olmadığını savunan Malkoç, vatandaşların uygun fiyatlardan yararlanması gerektiğini belirtti. eçmişte balıkların tuzlanarak uzun süre saklandığını hatırlatan Malkoç, palamudun farklı yöntemlerle değerlendirilerek daha sonraki dönemlerde de tüketilebileceğini ifade etti.

"Karadeniz'de hiçbir şey bırakmadı"

Palamutun oldukça obur bir balık olduğunu söyleyen Malkoç, denizdeki diğer türlerin korunması için avcılığın artırılması gerektiğini savundu. Malkoç, palamutların istavrit, mezgit, çinakop yavruları ve yengeçlerle beslendiğini belirterek Karadeniz'deki yoğunluğun diğer canlılar açısından risk oluşturduğunu öne sürdü.

Buzhanelerin dolduğunu ve bu ölçekte bir bolluğun her yıl yaşanmadığını ifade eden Malkoç, vatandaşlara uygun fiyatlı palamutları satın alarak doğru saklama koşullarında muhafaza etmeleri çağrısında bulundu.