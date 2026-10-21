Fitch'ten Türk bankalarına kâr uyarısı: Faiz baskısı 2027'ye uzanabilir

Fitch'ten Türk bankalarına kâr uyarısı:
Fitch Ratings'in 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin raporunda, yüksek faizler, artan fonlama maliyetleri ve enflasyonun Türk bankalarının kârlılığını baskıladığı belirtildi. Bankaların takipteki kredi oranı yükselirken döviz mevduatlarının toplam mevduat içindeki payı geriledi. Fitch, kârlılık üzerindeki baskının 2027'de hafiflemesini bekliyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörünün 2026 yılının ikinci çeyreğindeki performansını değerlendirdi. Raporda, yüksek Türk Lirası faizleri, bölgesel gerilimlerin artırdığı fonlama maliyetleri, yükselen swap giderleri ve enflasyon kaynaklı faaliyet giderlerinin bankaların kârlılığını olumsuz etkilediği belirtildi.
Bankaların faaliyet kârlılığı geriledi
Fitch'in incelediği bankalarda faaliyet kârının risk ağırlıklı varlıklara oranı, 2026'nın ilk çeyreğindeki yüzde 3,9 seviyesinden ikinci çeyrekte yüzde 2,6'ya indi. Sektör genelindeki aynı göstergede de gerileme yaşandı. İlk çeyrekte yüzde 4,6 olan oran, ikinci çeyrek sonunda yüzde 3,3'e düştü.
Bankaların ortalama Tier 1 sermaye oranı ise yüzde 11,5 seviyesinde sabit kaldı. Raporda, kârlılıktaki gerileme ve kredi büyümesindeki yavaşlama sektörün görünümünü etkileyen unsurlar arasında gösterildi.
Takipteki kredilerde artış sürüyor
Yüksek faizlerin borçluların geri ödeme kapasitesi üzerindeki etkisi, takipteki kredilere ilişkin göstergelerde de görüldü.
İncelenen bankaların ortalama takipteki kredi (NPL) oranı, ilk çeyrekteki yüzde 3,3 seviyesinden ikinci çeyrekte yüzde 3,5'e yükseldi. Yeni takipteki kredi oluşum oranı da aynı dönemde yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıktı.
Döviz mevduatlarının payı azaldı
Bankaların fonlama yapısında Türk Lirası lehine değişim yaşandığına işaret edilen rapora göre, incelenen bankalarda döviz mevduatlarının toplam mevduat içindeki payı ilk çeyrekteki yüzde 38,1 seviyesinden ikinci çeyrekte yüzde 35,3'e geriledi.
Toptan döviz fonlamasının toplam fonlama içindeki payı ise yüzde 20 seviyesinde değişmedi. Fitch, bankaların yılın geri kalanında yurt dışı borçlanma ve ihraç işlemlerinde fırsatları gözeterek hareket etmesini bekliyor.
Kârlılık üzerindeki baskının 2027'de hafiflemesi bekleniyor
Fitch Ratings, Türk Lirası faizlerinin yüksek seviyelerde kalmasının ve enflasyonist baskıların 2026'nın sonuna kadar banka kârlılıklarını olumsuz etkilemeye devam edeceğini öngörüyor.
Kuruluşa göre, 2026'nın sonlarına doğru faiz indirimlerinin kademeli olarak başlamasıyla bankaların kâr marjları üzerindeki baskı 2027'de hafifleyebilir.