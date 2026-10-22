İngiliz bankacılık devi Barclays'ten Türkiye kararı

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Küresel yatırım bankacılığının önemli kuruluşlarından Barclays, uluslararası büyüme stratejisi kapsamında Türkiye'deki bankacılık ve finansal aracılık faaliyetlerini artırmaya hazırlanıyor. Bankanın genişleme planları yalnızca Türkiye ve Orta Doğu ile sınırlı kalmazken Japonya, Hindistan ve Çin de öncelikli pazarlar arasında yer alıyor.

Barclays'in Türkiye planında neler var?

Singapur'da düzenlenen kurumsal forumda konuşan Barclays Asya-Pasifik Üst Yöneticisi Jaideep Khanna, Orta Doğu'nun finansal büyüme ve yatırım bankacılığı açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Khanna, bankanın mevcut operasyonel kapasitesini genişletmeyi ve kaynaklarını büyüme hedefleri doğrultusunda kullanmayı planladığını belirtti.

Bloomberg'in haberine göre Barclays, bu strateji kapsamında Türkiye'deki kurumsal bankacılık ve finansal aracılık faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor.

Bankanın Türkiye'ye yönelik planları, mevcut faaliyetlerin büyütülmesine odaklanıyor.

Suudi Arabistan'da yeni bankacılık platformu kurulacak

Barclays, Türkiye'deki genişleme planına paralel olarak Suudi Arabistan'daki faaliyetlerini de güçlendirmek istiyor.

İngiliz banka, Suudi Arabistan'da kapsamlı bir finansal hizmet platformu oluşturmak amacıyla düzenleyici kurumlara resmi lisans başvurusunda bulundu.

Söz konusu girişimler, Barclays CEO'su C.S. Venkatakrishnan'ın nisan ayında açıkladığı operasyonel verimlilik ve büyüme stratejisinin devamı niteliğinde.

Banka, bölgedeki jeopolitik gerilimlere rağmen Suudi Arabistan'daki bölgesel merkez yapılanmasını 2026 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Barclays'in büyüme hedefinde Japonya, Hindistan ve Çin de var

Barclays, Türkiye ve Suudi Arabistan'daki genişleme planlarının yanında Asya-Pasifik bölgesindeki pazar payını da artırmayı amaçlıyor.

Bankanın birleşme ve satın alma işlemleri ile likidite akışları açısından öncelikli gördüğü ülkeler arasında Japonya ve Hindistan öne çıkıyor.

Jaideep Khanna, Çin'in de küresel yatırım bankacılığı açısından vazgeçilmez bir pazar olduğunu belirterek Hindistan, Japonya ve Çin'in bankanın büyüme planlarında önemli yer tuttuğunu ifade etti.