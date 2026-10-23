90 ülkeye ihracat yapan Türk şirketine 1 yıllık konkordato mühleti

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Türkiye'de ürettiği ev ve mutfak eşyalarını dünyanın farklı bölgelerine ihraç eden Qlux Ideas, mali yeniden yapılandırma sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren şirket hakkında bir yıllık kesin konkordato mühleti kararı verildi. Mahkeme, şirketin borçlarını yeniden yapılandırma çalışmalarını sürdürebilmesi için daha önce uygulanan tedbirlerin devamına da hükmetti.

Qlux Ideas'ın konkordato süreci Mayıs 2026'da başlamıştı. Beş aydır devam eden süreçte önce geçici mühlet tanınmış, ardından bu süre uzatılmıştı. Son kararla birlikte şirketin mali durumunun mahkeme gözetiminde değerlendirilmesine yönelik yeni dönem başladı. Kesin mühlet kararı, şirketin iflas ettiği veya konkordato projesinin onaylandığı anlamına gelmiyor.

Mahkemeden şirket ve iki kişiye bir yıllık süre

Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla yürüttüğü 2026/118 esas sayılı konkordato dosyasında Qlux Ideas Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında bir yıllık kesin mühlet kararı aldı. Karar, şirketin yanı sıra Burak Önder ve Sebahattin Erçin'i de kapsıyor. Kesin mühlet süresi 22 Ekim 2026 tarihinde başladı.

21 Ekim tarihli mahkeme ilanında, konkordato komiser heyetinin görevine devam edeceği belirtildi. Mahkemenin 22 Mayıs'ta aldığı koruyucu tedbirlerin de kesin mühlet boyunca yürürlükte kalmasına karar verildi. Böylece şirketin mali durumunun incelenmesi ve konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının değerlendirilmesi aynı heyetin gözetiminde sürdürülecek.

Şirketin konkordato başvurusuyla başlayan süreçte ilk karar 22 Mayıs 2026'da verilmişti. Mahkeme bu tarihten itibaren üç aylık geçici mühlet tanımış, ağustos ayında ise süreyi iki ay daha uzatmıştı. 19 Ekim'de yapılan duruşmanın ardından kesin mühlet aşamasına geçilmesi kararlaştırıldı.

Bir yıllık kesin mühlet, şirketin borçlarının silindiği veya alacaklıların taleplerinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Bu dönemde mali yeniden yapılandırma sürecinin yürütülmesi, konkordato teklifinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve yasal şartların sağlanıp sağlanmadığının incelenmesi amaçlanıyor. Sürecin sonucu, sonraki yargısal değerlendirmelere bağlı olacak.

90'dan fazla ülkeye ihracat yaptığını açıklamıştı

Qlux Ideas, plastik, cam ve metalden üretilen mutfak ve ev eşyalarıyla uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren Türk şirketleri arasında yer alıyor. Şirketin Genel Müdürü Burak Önder, Aralık 2024'te yaptığı açıklamada Brezilya'dan İsveç'e, Rusya'dan Güney Afrika'ya, İspanya'dan Kuveyt'e kadar beş kıtada 90'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtmişti.

Önder, o dönemde şirketin 20 bin metrekare kapalı alanda üretim yaptığını ve farklı ürün gruplarıyla dış pazarlardaki faaliyetlerini genişletmeyi hedeflediğini anlatmıştı. Şirketin ürün yelpazesinde saklama kapları, mutfak gereçleri ve günlük ev kullanımına yönelik plastik, cam ve metal ürünler bulunuyor. Farklı pazarlara yönelik ürün geliştirme ve üretimde verimlilik, şirketin daha önce açıkladığı büyüme hedefleri arasında yer alıyordu.

Nisan 2024'te paylaşılan başka bir şirket açıklamasında ise üretimin yaklaşık yüzde 70'inin ihraç edildiği ve aylık üretim hacminin 2,5 milyon adede ulaştığı belirtilmişti. Bu rakamlar şirketin geçmiş dönemde açıkladığı faaliyet ölçeğini gösteriyor. Konkordato başvurusunun ardından üretim miktarında, ihracat hacminde veya istihdamda ne kadar değişiklik yaşandığına ilişkin güncel ve doğrulanmış bir veri bulunmuyor.

Şirketin geniş ihracat ağına sahip olması, konkordato kararını yalnızca yerel bir ticari gelişme olmaktan çıkarıyor. Bununla birlikte mahkeme ilanında şirketin toplam borcu, alacaklı sayısı, çalışan sayısı veya dış pazarlardaki siparişlerinin son durumu açıklanmadı. Bu nedenle kararın üretim ve ihracat üzerindeki olası etkilerine ilişkin kesin bir sonuç çıkarmak mümkün değil.

Konkordato sürecinde şimdi ne olacak?

Kesin mühlet döneminde konkordato komiser heyeti, şirketin mali durumunu ve yeniden yapılandırma sürecini izlemeye devam edecek. Şirketin borçlarını hangi koşullarda ödeyebileceği, alacaklılara sunulacak düzenlemenin uygulanabilirliği ve konkordatonun yasal şartları karşılayıp karşılamadığı bu süreçte önem taşıyacak. Mahkemenin verdiği mühlet, şirketin mali sorunlarını çözdüğüne ilişkin bir onay niteliği taşımıyor.

Konkordato uygulaması, ödeme güçlüğü yaşayan işletmelerin belirli koşullar altında borçlarını yeniden yapılandırmasına imkân tanıyor. Amaç, uygun şartların bulunması halinde işletmenin faaliyetlerini sürdürmesi ve alacaklıların haklarının yasal süreç içerisinde değerlendirilmesi. Ancak her konkordato başvurusu başarıyla sonuçlanmadığı gibi kesin mühlet verilmesi de nihai tasdik kararı anlamına gelmiyor.

Qlux Ideas bakımından önümüzdeki dönemin temel konusu, şirketin faaliyetlerinden sağladığı gelirle mali yükümlülüklerini karşılayabilecek bir yapı oluşturup oluşturamayacağı olacak. İhracat pazarlarının genişliği şirketin ticari geçmişini ortaya koysa da yeniden yapılandırma sürecinin sonucu için tek başına yeterli bir gösterge değil. Şirketin mevcut borç durumu, nakit akışı ve alacaklılarla yürütülecek süreç belirleyici olacak.

Mahkemenin kararıyla başlayan bir yıllık dönem, şirketin mali geleceği açısından kritik bir aşama oluşturuyor. Bundan sonraki gelişmeler, komiser heyetinin değerlendirmeleri ve mahkemenin vereceği kararlarla netleşecek. İhracatıyla gündeme gelen Qlux Ideas'ın konkordato sürecini hangi sonuçla tamamlayacağı ise henüz belli değil.