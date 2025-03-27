Vatandaşın enflasyon beklentisi ne durumda? Prof. Dr. Selva Demiralp'ten dikkat çeken uyarı

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Dünya Gazetesi yazarı Prof. Dr. Selva Demiralp, Koç Üniversitesi’nin Konda Araştırma Şirketi’yle gerçekleştirdiği Hanehalkı Enflasyon Beklentileri Anketi’nin mart ayı sonuçlarını paylaştı.

Buna göre; Mart 2026’ya kadar olan 12 aylık dönemde enflasyon beklentisi yüzde 66 oldu. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 67 olarak şekillendi. Geçmiş 12 ay için enflasyon beklentisi ise yüzde 74 olarak tespit edildi.

Ankette katılımcılara 12 aylık vadede tasarruf tercihleri de soruldu. Anket, katılımcıların dolarizasyon tercihlerinin baskın olduğunu ortaya koydu.

Prof. Dr. Selva Demiralp konuya ilişkin “Bu durum, faiz indirimleri ya da stopaj artışı konusunu iki kere düşünmekte fayda olduğuna işaret” değerlendirmesinde bulundu.

Ankette ev sahipliği durumuna göre enflasyon beklentisi de ortaya koyuldu. Buna göre; kiracıların enflasyon beklentisi yüzde 67 oldu. Birden fazla evi olan katılımcıların enflasyon beklentisi ise yüzde 64 oldu.

Prof. Dr. Demiralp "bu bulgunun geçinme zorluğu yaşayan gruplarda enflasyon hissiyatının daha belirgin olduğuna işaret ettiğini" vurguladı.

Enflasyon tahminleri ne durumda?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı anketin mart ayı sonuçlarında, yıl sonu enflasyon beklentisi yüze 28,04 olarak tespit edilmişti. 12 sonra enflasyon beklentisi ise yüzde 24,55 olarak belirlenmişti.

TCMB ise 2025’in ilk enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21’den yüzde 24’e çıkarmıştı.

Yabancı kurumlar yukarı çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları dahil pek çok ismin tutuklandığı ‘yolsuzluk’ ve ‘terör soruşturması sonrası pek çok kurum enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etmişti.

ABD merkezli JPMorgan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,2’den yüzde 29,5’e çıkardı.

Bank of America (BofA) da Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25,7'den yüzde 28,1'e revize etti.

Bloomberg Economics’e (BE) göre de Merkez Bankası’nın faiz indirim süreci yavaşlayacak. Bloomberg Türk lirasındaki çalkantıların bir sonucu olarak yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 25’ten yüzde 28’e yükseltti.