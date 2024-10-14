Vatandaşlar kart limitlerini düşürmeye başladı! Bankalara etkisi ne olacak?

Hükümet, Savunma Sanayii Destekleme Fonu için bir dizi yeni vergi getirirken en çok kredi kartlarına getirilen vergi dikkat çekti. 100 bin liralık kredi kartlarından 750 liralık vergi alınmasını öngören düzenlemeye yönelik eleştiriler artıyor.

Öte yandan vatandaşlar bankalarını arayarak kredi kartı limitlerini düşürmeye çalışıyor. Düzenlemeye hazırlıksız yakalanan bankalar ise olası etkileri sınırlandırmak için ne yapacaklarını düşünüyor.

Bankalar olası etkileri değerlendiriyor

Reuters'ın üç bankacılık kaynağından aldığı bilgilere göre; müşterilerin kredi kartı limitlerini düşürmesi, kredi kartı sayısının da azalabileceği endişesini doğuruyor. Bankalar da şimdiden tasarının etkilerini değerlendirmeye başladı.

Türkiye'de 126 milyon kredi kartı aktif olarak kullanılıyor. Bu yıl ağustos ayında yaklaşık 1,25 trilyon lira büyüklüğünde işlem gerçekleşirken artan enflasyon nedeniyle kredi kartı harcamaları da artıyor.

Kart limitine göre vergi adil değil

Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise kredi kartı limitinin paranın kesinlikle harcayanağına işaret etmediğini, ücretin kredi kartı limitine göre belirlenmesinin de adil olmadığını ifade ediyor.

Mahfi Eğilmez: Borç alacaklıdan alınır

İktisatçı Mahfi Eğilmez de iki gün önceki paylaşımında kredinin bir 'borç' türü olduğunu bu nedenle kredi kartı limitinden ve krediden vergi alınamayacağını belirterek "Vergi, borçludan değil krediyi veren alacaklıdan alınır." diyerek bankaları işaret etmişti.