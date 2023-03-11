Vatandaşlara 300 TL’den 2400 TL’ye kadar birçok destek veriliyor! Bu şartları sağlayanlar alabilir…

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tek seferlik, belli aralıklarla ya da yıllık olarak yapılan çeşitli sosyal yardımlar var. Bakanlığa yapılan başvuruların detaylıca incelenmesi sonucunda verilen bu yardımların kapsamı ve çeşitliliği ise oldukça geniş. İşte, bakanlık tarafından verilen destekler...

Doğum Yardımı

Doğum yardımından 15.05.2015 tarihinden sonra doğum yapan, T.C. vatandaşı ve Mavi Kart sahibi herkes yararlanabiliyor. Doğan ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeme yapılıyor.

Eşi Vefat Eden Kadınlara Nakdi Yardım

Resmî nikahlı eşi vefat eden, hanede sosyal güvencesi olan kimse bulunmayan, ihtiyaç sahibi kadınlara 3294 sayılı kanun gereği iki ayda bir olmak üzere 1000 TL ödeme yapılır.

Asker Ailelerine Nakit Desteği

Aile üyelerinden biri askerde olan ve sosyal güvencesi olmayan hanelere askerlik süresi boyunca yardım yapılır. Eğer asker evliyse bu yardımdan eşi, değilse annesi ya da babası yararlanır. İki ayda bir yapılan bu yardımın tutarı ise 800 TL.

Gıda Yardımları

Temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaları için ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan Ayı ve Kurban Bayramı öncesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları(SYDV) tarafından yardım yapılır. Bu yardım, gerekli görülmesi hâlinde yıl boyu devam eder. Yardımdan yararlanabilmek için ailenin sosyal güvencesinin bulunmaması ya da bulunsa bile hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin en fazla 1/3'ü olması gerekir.

Yakacak Yardımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları(SYDV) aracılığıyla Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden alınan kömürler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılır. Sosyal güvencesi olmayan ya da sosyal güvencesi olsa da kişi başı aylık geliri asgari ücretin 1/3'ünden az olan haneler bu yardımı alabilir. Yardımlar kış ayları öncesinde hanelere ulaştırılır.

Elektrik Desteği

Düzenli olarak sosyal yardım alan aileler 3294 ve 2022 sayılı kanunlara göre bu yardımdan da faydalanabilir. Aileler, elektrik desteğinden elektrik faturası ve T.C. Kimlik Kartı ile PTT şubelerine giderek yararlanabilir. Yardım ödemeleri her ay düzenli olarak yapılır.

Engelli ve Engelli Yakını Aylığı

Sosyal güvencesi olmayan, hane içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin 1/3'ünden az olan, %40 ve üzeri engelli raporu bulunan kişilerin yer aldığı aileler bu yardımdan yararlanabilir. %40-%69 arası engelli olanlar için aylık 1594,70 TL, %70 üstü içinse 2392,05 TL ödeme yapılır. Engelli yakını aylığı ise 1594,70 TL.