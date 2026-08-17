Vergi gelirlerinde dikkat çeken artış: Temmuzda 1,2 trilyon lirayı aştı

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Merkezi yönetim bütçesinin Temmuz 2026 gelirleri belli oldu. Açıklanan rakamlar, bütçe gelirlerindeki artışta vergi tahsilatının önemli paya sahip olduğunu ortaya koydu.

Geçen yılın temmuz ayında 1 trilyon 96 milyar 914 milyon lira olan merkezi yönetim bütçe gelirleri, bu yılın aynı ayında yüzde 28,8 artarak 1 trilyon 412 milyar 397 milyon liraya çıktı.

Bütçe gelirlerinin yıllık bütçe tahminine göre temmuz ayındaki gerçekleşme oranı ise yüzde 8,7 oldu. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 8,6 seviyesindeydi.

Bütçe gelirleri içerisinde en dikkat çekici kalemlerden biri vergi tahsilatı oldu.

Vergi gelirleri, Temmuz 2025’e kıyasla yüzde 30 artarak 1 trilyon 234 milyar 842 milyon liraya ulaştı.

Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı da geçen yılki yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 8,9’a yükseldi.

Gelir vergisinde yüzde 47,9’luk artış

Vergi türlerine göre bakıldığında ise bazı kalemlerde yüzde 40’ı aşan artışlar görüldü.

Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre gelir vergisi tahsilatı yüzde 47,9 arttı.

Dahilde alınan Katma Değer Vergisi’ndeki artış ise yüzde 46,2 olarak gerçekleşti.

Harçlardan elde edilen gelir yüzde 46,7, damga vergisi tahsilatı ise yüzde 49,5 yükseldi.

ÖTV gelirindeki artış yüzde 5,1’de kaldı

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tahsilatında yıllık artış yüzde 36,8 olurken, ithalde alınan KDV yüzde 16,4 yükseldi.

Diğer vergilerden elde edilen gelirlerde yüzde 24,5 artış kaydedildi.

Özel Tüketim Vergisi’nde ise artış diğer birçok vergi kaleminin gerisinde kaldı. ÖTV tahsilatı geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 5,1 arttı.

Kurumlar vergisi yüzde 69,8 düştü

Vergi gelirlerindeki genel yükselişe karşın bir kalemde sert düşüş dikkat çekti.

Kurumlar vergisi tahsilatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,8 azaldı. Böylece kurumlar vergisi, açıklanan vergi türleri arasında yıllık bazda düşüş gösteren kalem oldu.

Vergi dışı gelirler de 145 milyar lirayı geçti

Merkezi yönetim bütçesinde vergi dışındaki gelirlerde de artış kaydedildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 18,9 artarak 145 milyar 571 milyon liraya çıktı.

Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 25 milyar 682 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 6 milyar 304 milyon lira olarak hesaplandı.