Vergi indirimlerinde son 3 gün, uzatma yapılmayacak

28 Eylül 2017

Beyaz eşya, mobilya ve konut sektörlerindeki vergi indirimlerinde son 3 güne girildi. Buna Bakanlar Kurulu kararı ile başlayan ve daha sonra süre uzatımına gidilen vergi indirimleri, 30 Eylül Cumartesi günü son bulacak.

Sektörlerde vergi indiriminin bitmesiyle mobilyada KDV yüzde 8'den 18'e, beyaz eşyada ise ÖTV de sıfırdan yüzde 6,7'ye yükselecek. Öte yandan 150 metrekarenin üzerindeki konut teslimlerinde yüzde 8'e düşürülen KDV oranı da yüzde 18'e çıkacak.

Mart ayındaki Bakanlar Kurulu kararıyla tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, konut ve işyerleri için 30 Eylül'e kadar binde 15 olarak belirlenirken, bu oran da ekim ayından itibaren eski haline dönecek.

Dün, 2018-2020 Orta Vadeli Programı'nın açıklanmasının ardından soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi indirimlerinde ikinci bir uzatmanın olmayacağını söylemişti.

Kaynak: AA