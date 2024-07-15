Vergi paketi Meclis'e geliyor: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak

Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan vergi paketi taslağında sona gelindi.

Hükümetin ve partinin ilgili organlarında görüşülen taslağın yarın TBMM'ye sevk edilmesi ve bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.

Pakette, "çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması" ilkesi doğrultusunda hükümler bulunurken, dar gelirlilere yük getirecek bir unsur ise yer almadı.

Vergi adaleti güçlendirilecek

Taslakta, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor.



Vergi cezalarının artırılması ve istisnaların kaldırılması yönünde hükümler de yer alıyor.