Veriler Antalya'dan: Domates ve sebzede tablo vahim

Antalya Ticaret Borsası, temmuz ayına ilişkin hal endeksini açıkladı. Böylece Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve ve sebze işlem miktar ve fiyatlarına ait temmuz ayı tablosu belli oldu.

Buna göre; domateste miktar endeksi önceki aya göre yüzde 70,35 azalırken fiyat endeksi ise yüzde 39,13 arttı.

Sebzede ise aylık bazda miktar endeksinde yüzde 63,82 azalış, fiyat endeksinde yüzde 29,84 artış kaydedildi.

Temmuzda aylık bazda meyve miktar endeksinde yüzde 20,32 azalış, fiyat endeksinde ise yüzde 26,35'lik artış gerçekleşti.

Temmuz ayında, son yedi yılın aylık verileri dikkate alındığında, domates ve sebze miktarı rekora yakın azalış, meyve miktarı ise ortalama civarı değişim olarak tabloya yansıdı.