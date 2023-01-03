VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 azalışla 6.464,25 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 6.464,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,3 üzerinde 6.470,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise 6.457,50 puana geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yatırımcıların çoğunlukla tatilden dönmesiyle yön arayışının etkili olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da işsizlik ve TÜFE ile İngiltere ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 6.500 ve 6.550 seviyelerinin direnç, 6.400 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TÜFE'nin yüzde 2,61 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor.